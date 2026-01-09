De când oameni sunt în viteză și energia tinde să coste tot mai mult, tot mai multe persoane în Italia au început să prepare lasagna direct în tigaie. Fără ore lungi la cuptor, sos bechamel și sos ragu din carne.

Doar cu mozzarella, sos rapid din roșii preparat la moment, asamblat totul în tigaie și ținut tigaia la foc mic direct pe flacără. Iată mai jos o propunere simplă și mai mult decât binevenită, după excesele de carne de sărbători.

Ingrediente pentru 4 porții

• 350 g de foi de lasagna proaspete (*merg și uscate dar trebuie trecute prin apă fierbinte înainte)

• 250 g de mozzarella

• 600 ml de passata de roșii

• 25 g de brânză rasă, parmezan dar merge și cașcaval

• 1 cățel de usturoi

• ulei de măsline extravirgin

• sare, piper

• busuioc

Procedeu

Mai întâi, pregăm sosul: într-o tigaie antiaderentă cu puțin ulei, călim usturoiul la foc mic până începe să își schimbe puțin culoarea. Preț de un minut circa. Adăugăm conseva de roșii de tip passata, completăm cu puțină sare și lăsăm să fiarbă timp de 10–15 minute la foc mic, sub capac. La final adăugăm în el frunzele de busuioc rupte cu mâna.

Între timp, tăiem mozzarella în felii subțiri, iar imediat ce sosul este gata, îl mutăm într-un bol și direct în aceeași tigaie, fără să o spălăm, începem să asamblăm lasagna: turnăm un polonic de sos și peste el adăugăm o primă foaie de lasagna.

Așezăm peste el alt strat de sosul de roșii și adăugăm felii subțiri de mozzarella. Continuăm cu altă foaie de lasagna și repetăm operațiunea până când epuizăm ingredientele. Încheiem cu un strat subțire de cașcaval ras sau parmezan.

Opțional, dacă vrem putem adăuga și bucățele subțiri de șuncă sau carne de pui deja gătită, printre straturi. La fel, mai putem strecura și alte brânzeturi printre straturi, dacă avem la îndemână.

Lăsăm să se gătească la foc mic, sub capac, aproximativ 15 minute. Se servește cald, imediat.