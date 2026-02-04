Cristinas de San Blas din Lleida (o regiune din nord-estul Spaniei) sunt printre cele mai complexe dulciuri din această țară: aluatul dulce de brioșă este delicat și pufos, umplutura de frișcă sau cremă este rafinată, și (legenda spune că) te protejează împotriva durerilor de gât. În credința populară a locului se zice că, dacă sunt binecuvântate corespunzător de un preot, aceste gogoși îți vindecă problemele faringiene pentru tot restul anului, cum ar veni țin loc de Faringosept.

Evident, acest lucru nu este dovedit științific și sună mai degrabă a poveste pentru copii. Ceea ce este însă un adevăr indiscutabil este faptul că aceste „cristinas” sunt delicioase. Nu vindecă ele probabil nimic, dar gustul face toți banii.

Rețetă de gogoși Cristinas de San Blas

Ingrediente

500 g de făină (făină pentru cozonac/pâine);

125 g de unt la temperatura camerei;

185 g de ou bătut;

160 g de lapte integral;

20 g de dulceață de portocale;

90 g de zahăr;

15 g de drojdie proaspătă;

10 g de sare;

Frișcă naturală sau cremă de patiserie pentru umplutură;

Muguri de pin, sirop și zahăr pudră (opțional, pentru decor).

Preparare