Cristinas de San Blas din Lleida (o regiune din nord-estul Spaniei) sunt printre cele mai complexe dulciuri din această țară: aluatul dulce de brioșă este delicat și pufos, umplutura de frișcă sau cremă este rafinată, și (legenda spune că) te protejează împotriva durerilor de gât. În credința populară a locului se zice că, dacă sunt binecuvântate corespunzător de un preot, aceste gogoși îți vindecă problemele faringiene pentru tot restul anului, cum ar veni țin loc de Faringosept.
Evident, acest lucru nu este dovedit științific și sună mai degrabă a poveste pentru copii. Ceea ce este însă un adevăr indiscutabil este faptul că aceste „cristinas” sunt delicioase. Nu vindecă ele probabil nimic, dar gustul face toți banii.
Rețetă de gogoși Cristinas de San Blas
Ingrediente
-
500 g de făină (făină pentru cozonac/pâine);
-
125 g de unt la temperatura camerei;
-
185 g de ou bătut;
-
160 g de lapte integral;
-
20 g de dulceață de portocale;
-
90 g de zahăr;
-
15 g de drojdie proaspătă;
-
10 g de sare;
-
Frișcă naturală sau cremă de patiserie pentru umplutură;
-
Muguri de pin, sirop și zahăr pudră (opțional, pentru decor).
Preparare
-
Amestecă făina, zahărul, drojdia, oul bătut și laptele. Frământă timp de aproximativ cinci minute sau până când glutenul s-a dezvoltat și aluatul devine elastic.
-
Adaugă sarea și dulceața de portocale, amestecând bine.
-
Adaugă untul tăiat cubulețe și frământă la viteză mică până când este încorporat complet. Lasă aluatul să se odihnească la frigider până a doua zi.
-
Taie aluatul în bucăți de 90 de grame și modelează-le sub formă de bile.
-
Așază bilele de aluat pe o tavă de cuptor cu hârtie vegetală, lăsând destul spațiu între ele. Lasă-le la dospit la temperatura camerei, acoperite cu un plastic sau un prosop curat, timp de aproximativ două ore (trebuie să își tripleze volumul).
-
Coace la 140°C timp de 15 minute. (Temperatura mică asigură textura pufoasă, fără să le usuce).
-
După ce s-au răcit complet, taie-le pe jumătate și umple-le cu frișcă bătută sau cremă de patiserie. Opțional, poți decora cu sirop, muguri de pin și zahăr pudră.