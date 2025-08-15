Canicula face parte din realitatea cotidiană a verii. De la un an la altul, numărul zilelor cu temperaturi greu de suportat crește, iar acest lucru pune la încercare rezistența organismului. Căldura excesivă este un factor de stres permanent, care forțează corpul să depună un efort suplimentar pentru a-și menține temperatura internă optimă. În astfel de condiții, alegerea alimentelor potrivite devine o parte importantă din strategia de protecție împotriva efectelor negative ale căldurii.

Nu mai este un secret că ceea ce pui în farfurie poate influența direct nivelul de hidratare, starea de energie și confortul digestiv. Alegerea alimentelor potrivite te ajută să te simți bine, îți oferă energie și previn problemele legate de supraîncălzire sau deshidratare.

4 principii de bază

Instinctiv, în zilele caniculare, tindem să alegem altfel de alimente decât cele consumate în sezonul rece. Și facem asta ca o reacție de răspuns firească la temperaturile ridicate, care are ca scop să ne ofere suportul necesar pentru a face față stresului termic. Temperatura exterioară este un factor principal care reglează apetitul, senzația de sațietate și chiar preferința pentru anumite gusturi sau texturi. Astfel, organismul își adaptează instinctiv alegerile alimentare pentru a-și conserva energia și a menține un nivel optim de hidratare.

Nevoile organismului sunt acoperite, în zilele caniculare, prin respectarea acestor patru principii de bază:

Alege mâncăruri ușor de digerat

Digestia consumă energie și produce căldură internă, un proces care, pe timp de caniculă, poate accentua disconfortul termic. Alternativa o reprezintă preparatele ușor de digerat, care nu pun presiune pe organism, dar care îi oferă nutrienții necesari. Chiar și în cele mai toride zile, necesarul zilnic de proteine și grăsimi trebuie acoperit. Este esențial pentru a putea funcționa corect, și pentru a avea energie și un tonus general bun.

Peștele este soluția ideală, iar unele dintre cele mai bune alegeri sunt tonul și somonul. Acestea furnizează proteine ușor asimilabile și acizi grași Omega-3 benefici pentru inimă și creier. Completează farfuria cu surse de grăsimi sănătoase, cum sunt uleiul de măsline, avocado, nucile și semințele. Toate acestea te vor ajuta să te simți confortabil, vei avea o plăcută senzație de sațietate, dar fără ca sistemul digestiv și organismul să fie suprasolicitate.

Prioritizează hidratarea cu apă naturală

Apa naturală este cea conținută în fructe și legume. Lichidul este format prin procesele biologice ale plantei, iar ceea ce numim „apă naturală” este mixul de apă, vitamine, minerale și electroliți. Marele beneficiu este ca apa din fructe și legume este ușor de absorbit și poate ajunge mai ușor la fiecare celulă din organism.

Evident, nu evităm, ba chiar din contră aportul de lichide, dar hidratarea corectă nu înseamnă doar să bei apă, ci să îi asiguri organismului și mineralele de care are nevoie. Fructele și legumele proaspete sunt aliați esențiali în acest proces, deoarece conțin apă naturală, însoțită de un aport echilibrat de electroliți – minerale precum potasiul, magneziul și calciul, care sprijină absorbția optimă a apei și mențin echilibrul hidric. Electroliții au roluri complexe în organism și aportul echilibrat zilnic este vital pentru starea generală de sănătate.

Alimente precum pepenele roșu, pepenele galben, castravetele, roșiile, piersicile sau dovlecelul au un conținut de apă care poate depăși 90%. Acestea oferă apă naturală, reface lichidele pierdute prin transpirație și contribuie și la răcorirea naturală a corpului.

Limitează sarea și zahărul

Când afară este foarte cald, corpul nostru trebuie să funcționeze cât mai bine și să își păstreze echilibrul între apă și minerale. Prea multă sare poate face ca organismul să rețină apă, iar asta se simte adesea prin picioare sau mâini umflate. Pe deasupra, rinichii vor fi suprasolicitați, ceea ce poate induce disconfort, senzație de oboseală, asociată cu dezechilibre hidrice și electrolitice.

Zahărul rafinat este și el pe „lista neagră”. Consumul de preparate cu zahăr nu este indicat din mai multe motive: accentuează senzația de oboseală și poate afecta modul în care corpul gestionează apa, favorizând deshidratarea. În plus, dulciurile procesate pot provoca fluctuații rapide ale glicemiei, ceea ce îți poate da senzația de slăbiciune și lipsă de energie.

Evită alimentele și băuturile cu efect diuretic

Alimentele și băuturile cu efect diuretic sunt cele care stimulează rinichii să elimine mai multă apă și săruri din corp prin urină. Acest efect poate duce la pierderi crescute de lichide și electroliți, ceea ce, în condiții de temperaturi ridicate sau deshidratare, poate fi problematic pentru organism. Exemple frecvente includ cafeaua, alcoolul, ceaiul negru sau verde în cantități mari, dar și anumite plante sau condimente, cum ar fi pătrunjelul sau țelina.

Consumul excesiv al acestor alimente și băuturi poate stimula diureza, ceea ce scade nivelul de hidratare, crește riscul de oboseală, crampe musculare și dezechilibre electrolitice. De aceea, pe timp de caniculă, este recomandat să le eviți sau să le consumi cu moderație, pentru a-ți menține un nivel optim de hidratare și sănătate.

Ce combinații de alimente te ajută în zilele caniculare

Pentru a acoperi nevoile nutriționale ale organismului în zilele caniculare, poate cel mai important detaliu este modul în care combini alimentele, astfel încât să ofere hidratare, energie și nutrienți esențiali.

De exemplu, poți combina fructe și legume bogate în apă, precum pepenele roșu cu brânză slabă sau roșiile și castraveții cu puțin ulei de măsline extravirgin. Aceste combinații nu doar că hidratează natural, dar aduc și vitamine, fibre și grăsimi sănătoase, menținând confortul și prospețimea pe tot parcursul zilei.

Un rol important în alimentația pe timp de caniculă îl are peștele, în special tonul, care furnizează proteine de înaltă calitate și grăsimi sănătoase pentru sănătatea inimii și creierului. O salată de ton cu legume proaspete sau un wrap cu piept de pui și frunze verzi sunt exemple de combinații hrănitoare, ce aduc proteine necesare, fără să accentueze senzația de căldură.

Pentru un plus de energie constantă, cerealele integrale precum quinoa sau orezul brun sunt alegeri potrivite, aducând carbohidrați complecși și fibre care asigură sațietatea fără senzația de greutate.

Gustările răcoritoare, cum ar fi iaurtul cu fructe de pădure sau smoothie-urile verzi cu spanac și kiwi, completează meniul, aducând vitamine și hidratare suplimentară.

Un principiu general, esențial în zilele caniculare, este să găsești un echilibru între calitatea și cantitatea alimentelor consumate, astfel încât fiecare masă să fie atât o plăcere pentru papilele gustative, cât și un aport benefic pentru echilibrul nutrițional al organismului. În plus, este important să profiți de alimentele de sezon specifice verii, bogate în apă, vitamine și minerale esențiale. Acestea te ajută să te hidratezi natural și să îți susții energia în mod sănătos, adaptând meniul la nevoile corpului în zilele toride.