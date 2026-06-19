VIDEO | George Tuță: „Poate ar trebui să reducem frecvența închiderii Căii Victoriei” / Primarul Sectorului 1 spune că locuitorii din zona Amzei resimt presiunea turistică

19 iun. 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
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Programul „Străzi Deschise”, care transformă în weekenduri Calea Victoriei într-o zonă pietonală, a contribuit la creșterea atractivității centrului Capitalei, însă efectele asupra locuitorilor din zonă trebuie analizate mai atent, consideră primarul Sectorului 1, George Tuță.

Într-un interviu acordat G4Food, edilul a declarat că nemulțumirile exprimate de o parte dintre rezidenții din zona Pieței Amzei nu sunt generate exclusiv de activitățile organizate în piață, ci și de afluxul mare de vizitatori care ajung în fiecare weekend pe Calea Victoriei.

„Problema în Piața Amzei nu este generată doar de Piața Amzei. Este generată de faptul că pe Calea Victoriei, care a devenit o promenadă urbană în timpul sezonului estival, aproape weekend de weekend întreg Bucureștiul și foarte mulți turiști vin și profită de această stradă deschisă pietonilor”, a declarat George Tuță.

Potrivit acestuia, Piața Amzei a devenit un punct de tranzit pentru cei care vizitează centrul orașului și funcționează tot mai mult ca o zonă cu profil turistic.

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„Piața Amzei funcționează ca un buzunar urban în care oamenii tot trec tranzitând zona și atunci este mai degrabă o zonă turistică, inclusiv pentru turiștii din Capitală”, a explicat primarul.

George Tuță spune că înțelege nemulțumirile locuitorilor, care se confruntă periodic cu aglomerație, zgomot și dificultăți legate de mobilitate și parcare.

„În aceste condiții, cetățenii din zonă sunt nemulțumiți. Este perfect normal să te trezești cu foarte mulți oameni deodată”, a afirmat edilul.

În opinia sa, una dintre soluții ar putea fi regândirea modului în care este implementat programul „Străzi Deschise” la nivelul Capitalei, astfel încât impactul asupra comunităților locale să fie redus.

„Una dintre soluții este să găsim la nivelul Capitalei o abordare prin care să protejăm comunitatea atunci când se organizează Străzi Deschise, să reducem poate frecvența acestor străzi deschise pe Calea Victoriei și poate mai sunt și alte artere pe care bucureștenii vor să le viziteze, care pot fi închise”, a declarat George Tuță.

Primarul consideră că distribuirea evenimentelor și a zonelor pietonale în mai multe părți ale orașului ar putea contribui la o împărțire mai echilibrată a fluxului de vizitatori și la reducerea presiunii asupra cartierelor centrale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat G4Food. Interviul video integral cu George Tuță poate fi urmărit pe G4Food.

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