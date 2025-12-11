FAO lansează Anul Internațional al pajiștilor și al păstorilor, pentru a sensibiliza publicul și a valoriza contribuția esențială pe care aceștia o aduc sistemelor agroalimentare sustenabile, conservării biodiversității și rezilienței climatice, relatează agenția Ansa.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De la stepele Asiei Centrale la savana africană, de la Alpi, Pirinei și Balcani în Europa, la Caucaz și la Anzi în America de Sud, trecând prin marile întinderi de câmpie ale Statelor Unite, pajiștile acoperă aproximativ jumătate din suprafața terestră.

Iar păstorii, amintește FAO, sunt gardieni fundamentali ai acestor peisaje: gestionează circa 1 miliard de animale în întreaga lume, de la oi și capre la bovine, camelide, yak, cai, reni și bivoli, contribuind la securitatea alimentară și contribuind în același timp la ecosisteme, patrimoniu cultural și transmiterea cunoștințelor locale.

În ciuda importanței lor, precizează FAO, pajiștile se află sub presiune din cauza degradării solului și a impactului fenomenelor climatice tot mai prezente în ultimii ani, precum seceta și inundațiile. Se estimează că aproximativ jumătate din rezervele globale de carbon organic din sol, găzduite de pajiști, sunt degradate.

„Trebuie să ascultăm și să încurajăm femeile, tinerii și organizațiile de păstori să participe la deciziile care modelează pământurile și mijloacele lor de trai. Prea des, vocile lor rămân neauzite sau ignorate, iar contribuția lor, subestimată”, a declarat directorul general al FAO, QU Dongyu, la lansarea inițiativei.

Cei patru «Mai Bine»

Angajamentul este „să protejăm pajiștile printr-o guvernanță responsabilă, restaurare și investiții, și să sprijinim oamenii care le gestionează. Pe parcursul întregului an, FAO va colabora îndeaproape cu guvernele și toți partenerii pentru a promova această muncă în cadrul obiectivului general al Celor Patru «Mai Bine»: producție mai bună, nutriție mai bună, mediu mai bun și o viață mai bună, fără a lăsa pe nimeni în urmă”, a mai spus acesta.

În calitate de agenție coordonatoare, FAO va coordona eforturile la nivel mondial pentru a demonstra modul în care pajiștile și păstorii contribuie la economii rurale reziliente, la securitatea alimentară, la soluțiile climatice, precum și la conservarea și restaurarea ecosistemelor.