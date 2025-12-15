O expoziţie stradală realizată pe aleea pietonală din centrul Zalăului şi dedicată bucătăreselor satelor Sălajului, femeile care au ţinut gospodăria şi familia laolaltă prin pricepere, răbdare şi cumpătare, este prezentată publicului în pragul sărbătorilor de iarnă, într-un demers de aducere-aminte şi recunoştinţă, transmite Agerpres.

Intitulată “Bucătăresele satelor”, expoziţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău aduce în prim-plan universul bucătăriei ţărăneşti tradiţionale, unde nimic nu se risipea, iar mâncarea era pregătită cu respect pentru muncă, credinţă şi echilibrul vieţii de zi cu zi.

Etnolog în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău şi realizator al expoziţiei, dr. Camelia Burghele a explicat, pentru AGERPRES, că materialul prezentat se bazează pe cercetări de teren desfăşurate pe parcursul a trei decenii.

Dr. Camelia Burghele subliniază că bucătăresele satelor pot fi considerate adevăraţi “chefi la cuţite” ai alimentaţiei sănătoase, ce au susţinut familia şi comunitatea, de-a lungul vremii.

“Mi-am dorit foarte mult să vorbesc despre bucătăresele Sălajului într-un limbaj care să le facă un soi de chef, chefi la cuţite, dar nu la cuţite în sensul de ceartă, ci chef la cuţitele lor din bucătărie şi să fie un soi de omagiu adus acestor bucătărese anonime, dar care generaţii de-a rândul au susţinut o întreagă familie şi o întreagă comunitate, preparând mâncarea necesară traiului zilnic”, a arătat aceasta.

Sezonalitatea, folosirea ingredientelor puţine şi naturale, evitarea excesului de zahăr sau valorificarea unor plante considerate mult timp marginale sunt doar câteva dintre principiile evidenţiate.

“Recuperăm din trecut partea aceasta de gastronomie pentru că descoperim, dintr-o dată, noi, modernii, că ţăranii din satele tradiţionale au fost nişte nutriţionişti foarte buni, foarte echilibraţi, că au ştiut să mănânce foarte sănătos, deşi foarte diversificat, şi că, într-adevăr, mâncarea a fost mult mai sănătoasă atunci”, a mai afirmat Burghele.

Expoziţia este, în acelaşi timp, un gest de omagiu adus unor gospodine, rămase de cele mai multe ori anonime.

“Cred că trebuie să aducem un omagiu acestor bucătărese anonime, care generaţii de-a rândul au susţinut o întreagă familie şi o întreagă comunitate, dintr-un rezervor de înţelepciune tradiţională pe care e momentul să-l preluăm şi noi”, a concluzionat realizatoarea expoziţiei.

Expoziţia stradală “Bucătăresele satelor’ poate fi vizitată în aer liber, accesul fiind gratuit.