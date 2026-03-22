Școala gastronomică românească și internațională a suferit încă o lovitură. Șerban Oprea, poate cel mai important promotor al stilului culinar Escoffier în România, ne-a părăsit.

Când vorbea despre gastronomie, Ștefan Oprea nu ridica vocea, dar fiecare cuvânt purta greutatea unei profesii în care ordinea e poezie, iar gustul, o formă de memorie. Născut din tradiția franceză și modelat de spiritul românesc, Oprea a fost fondatorul Institutului Escoffier România, o punte între două culturi care se întâlnesc în farfurie.

Interviul de mai jos a fost realizat la sfârșitul anului 2025, la București și, fără să o știm atunci, avea să rămână mărturia sa definitivă despre ce înseamnă „măiestria gustului bine făcut”.

„Suntem urmașii lui Escoffier”

„Suntem în România, dar există doar trei institute Escoffier în lume: în Franța, România și Hong Kong. Suntem acreditați de Ministerul Educației franceze și îi formăm pe oameni în gastronomia autentică, patiserie și boulangerie”, explica el cu mândrie calmă.

Oprea povestea și despre colaborările internaționale: „Cei care finalizează cursurile la noi pot merge, dacă sunt selectați, în stagii de practică la Martin Berasategui — 12 stele Michelin — sau la Alain Ducasse, care are 21 de stele, în cele șapte restaurante ale sale.”

„Statul francez le oferă bursă elevilor noștri”

Institutul Escoffier România a încheiat recent un parteneriat cu o universitate culinară din apropierea Parisului. „Elevii noștri pot continua acolo un an de specializare. Statul francez le oferă o bursă între 1.200 și 1.700 de euro, pentru a se întreține și a-și desăvârși formația profesională.”

„Avem aproximativ 300 de absolvenți în România. De anul acesta am deschis înscrierile și pentru elevii străini.”, a mai arătat maestrul.

Diferențele de cost față de Franța sunt semnificative, sublinia el: „Ceea ce facem noi aici costă pentru străini între 10.000 și 15.000 de euro. În Franța, școlile Ferrandi sau Le Cordon Bleu cer între 50.000 și 70.000 de euro. Evident, calitatea formării noastre e aceeași.”

„La noi toți sunt ‘chefi’. În Franța, e diferență între gastronomie și bucătărie.”

Întrebat despre show‑urile TV care glorifică emoția competiției, Oprea zâmbea ironic: „Emisiunile de genul Chefi la cuțite sunt spectacole bine făcute, dar nu reprezintă gastronomia. Oamenii se uită, se distrează, dar acolo nu se învață meseria. Bucătăria adevărată înseamnă respect, disciplină și educație continuă.”

Apoi, aproape în șoaptă: „Valoarea unui om e modestia. Ea e primul ingredient al gustului autentic.”

„Escoffier a inventat chiar căciula bucătarului”

Vorbind despre maestrul său spiritual, Oprea resimțea o admirație aproape religioasă.

„Escoffier e genial. A inventat chiar căciula de bucătar, pare un detaliu, dar simbolizează ierarhia și respectul pentru meserie.”

El recomanda un documentar despre începuturile școlii franceze de gastronomie: „E despre cei trei mari bucătari de la începuturi, cei ‘trei A’ ai Franței. Ei erau bucătari, nu ‘șefi’. Așa se învață de fapt respectul pentru meserie.”

Ștefan Oprea: „Tăcerea e cel mai bun compliment”

Interviul său se încheie cu o frază care ar trebui să rămână în memoria tuturor celor care se ocupă de arta culinară: „Adevărata răsplată a unui gastronom e tăcerea de după prima înghițitură. Când cineva mănâncă și tace, atunci știi că ai reușit!”