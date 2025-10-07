Oricine a ținut o dietă de slăbit știe la ce mă refer. Acele prime zile de după începerea restricțiilor alimentare în care durerea de cap, oboseala, iritabilitatea sunt o permanență.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ce să zic? Nu putem spune că este o perioadă plină de fericire. Oricare ar fi motivația ta, faptul că nu mai poți întinde mâna să mănânci orice vrei tu și oricând lasă o frustrare pentru oricine trece prin asta. Momentul în care libertatea ta este îngrădită vine cu rebeliune și e normal cumva să simțim asta.

Dar, nici să nu fii în pace cu tine și cu corpul tău nu este un sentiment teribil de pozitiv, așa că, hai, curaj, că se poate să dăm jos kilogramele în plus.

Câteva sfaturi ca să eliminăm aceste neplăcute dureri de cap:

Dacă reduci prea brusc aportul caloric, creierul poate reacționa prin dureri de cap, deoarece are mai puțină glucoză, sursa sa principală de energie. Dacă de la 3000 kcal sari direct la 1000 kcal, atunci diferența este mult prea mare pentru ca organismul să nu reacționeze. Practic, durerea de cap îți reamintește să mănânci, să crești aportul caloric până la nivelul la care corpul tău era obișnuit.

Aduceți-vă aminte că noi nu am fost creați ca să slăbim sau să facem deficit caloric, ci ca să supraviețuim.

Soluție: Asigură-te că ai un deficit caloric moderat (300–500 kcal/zi), nu unul drastic, cel puțin nu brusc, de la o zi la alta.

Deshidratarea

Atunci când mănânci mai puțin sau consumi mai multe proteine, corpul elimină mai multă apă. Dacă nu bei suficientă apă, vasele de sânge din creier se pot îngusta, declanșând o durere de cap.

Soluție: Hidratează-te corespunzător (minim 2 litri de apă/zi) și consumă alimente bogate în apă (castraveți, pepene, supă de legume, ceaiuri neîndulcite).

Scăderea bruscă a carbohidraților

Dacă ai redus drastic carbohidrații (mai ales zahărul și produsele rafinate), corpul trece printr-o perioadă de adaptare, numită „gripa carbohidraților”, în care apar dureri de cap, oboseală și iritabilitate.

Carbohidrații sunt cea mai rapidă formă din care organismul tău își extrage energia. Producerea de glucoză din grăsimi este un procedeu mai anevoios, cu consum caloric mai mare pentru corp și nu este preferată. De aceea, aportul extern de carbohidrați este mult mai convenabil și ușor de folosit de corp decât producerea de glucoză din grăsimea stocată în celulele adipoase.

Soluție: Nu elimina complet carbohidrații, ci alege variante sănătoase (ovăz, cartofi dulci, quinoa, leguminoase). Pune-le dimineața pentru a le putea consuma pe parcursul zilei ca substrat energetic și nu seara sau nu pe toate la aceeași masă.

Frigul resimțit permanent este iarăși o consecință a slăbitului.

Grăsimea corporală are și rol de izolație termică. Când o pierdem repede, scade și toleranța la frig.

Femeile resimt mai mult acest efect, mai ales toamna și iarna.

Soluția: Nu reduce prea mult aportul de grăsimi (sunt esențiale pentru hormoni și termoreglare).

Căderea părului

Semn că organismul e în deficit de proteine, fier, zinc sau vitamine B.

Poate apărea la 2–3 luni după o dietă restrictivă.

Soluția: Adaugă surse bune de proteine (ouă, pește, brânzeturi slabe, leguminoase) și cere un set de analize dacă persistă. Suplimentele împotriva căderii părului sunt și ele binevenite să suplinească rapid un posibil deficit.

Amețeli, palpitații sau tulburări de ciclu

Pot semnala un deficit de fier, magneziu sau o dereglare hormonală.

Dacă slăbirea a fost bruscă, corpul poate interpreta că e „stres extrem” și încetinește unele funcții (inclusiv menstruația).

Soluția: Menține un ritm lent – 0,5–1 kg pe săptămână e considerat slăbit sănătos.

Chiar dacă suntem hotărâți să scăpăm de kilogramele în plus cât mai rapid, nu trebuie să uităm că vom avea aceleași îndatoriri ca cele dinainte de dietă. Același serviciu provocator, aceleași responsabilități ca mamă sau soție și nu de fiecare dată avem și un susținător în acest program de reeducare alimentară. De multe ori suntem noi singuri cu ale noastre. Este capital pentru starea noastră psihică bună să știm când să ridicăm bariera caloriilor pentru a mai elibera din frustrarea acumulată și a căpăta energia de care avem nevoie pentru toate visele noastre.