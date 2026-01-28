Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila a confirmat un caz de listerioză la un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), care a decedat în urma evoluţiei nefavorabile a bolii.

Conform DSP Brăila, bărbatul a fost internat la SCJU cu stare generală alterată, febră şi un tablou clinic sugestiv pentru pneumonie, iar pe parcursul internării, starea acestui s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de Terapie Intensivă, unde pe data de 23 ianuarie 2026 a fost declarat decesul, transmite Agerpres.

“Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au precizat reprezentanţii DSP Brăila.

Se caută sursa de infectare

Potrivit sursei citate, confirmarea infecţiei cu Listeria monocytogenes a fost realizată prin investigaţii de laborator, rezultatul fiind comunicat în data de 27.01.2026.

Direcţia de Sănătate Publică Brăila a anunţat că a demarat o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei probabile de infectare, precizând că, până în prezent, nu au fost identificate alte cazuri asociate.

Reprezentanţii DSP reamintesc că Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum păstrate necorespunzător, care nu se transmite prin contact direct între persoane.

Totodată, DSP Brăila recomandă populaţiei respectarea măsurilor de igienă alimentară, consumul de produse provenite din surse autorizate şi prezentarea de urgenţă la medic în cazul apariţiei unor simptome sugestive, în special în rândul persoanelor vârstnice, al gravidelor şi al celor cu afecţiuni cronice.