Venirea toamnei ne trimite pe toți mai des la cămară, fie pentru bunătățuri făcute în casă, fie pentru rezerve primite de la mătuși, bunici sau rude.

Ce mâncare mai rapidă și mai gustoasă decât niște zacuscă cu puțină brânză (sau fără) pe câteva felii de pâine — fie la cină, mic dejun sau chiar prânz?

Dacă ai și niște ardei copți alături, masa e deja completă.

Zacuscă poate ține loc de legume cu gust în timpul toamnei târzii sau iernii, când găsim mai greu legume care să aibă savoare și culoare.

Este o pastă vegetală din legume coapte și tocate, conservată în borcane — bogată în fibre, vitamine și antioxidanți, ideală mai ales toamna, când legumele sunt în sezon.

Avantaje:

Conține vitaminele A, C și E (din ardei și vinete).

Este bogată în fibre, ajutând digestia și sațietatea.

Poate fi consumată pe pâine integrală sau ca adaos la diverse mâncăruri.

Variantele de zacuscă fără ulei sau cu puțin ulei au calorii moderate — aproximativ 70–100 kcal per lingură (15 g).

3 rețete ușoare de zacuscă

1. Zacuscă clasică

Ingrediente:

3 vinete mari coapte

3 ardei copți roșii

1 ceapă mare

2 linguri ulei de măsline

2 roșii mari (sau 2 linguri pastă de roșii)

Sare, piper după gust

Mod de preparare:

Coace vinetele și ardeii, curăță-i de coajă și sâmburi.

Tocă legumele fin sau pasează-le ușor.

Călește ceapa în ulei, adaugă legumele, roșiile și condimentele.

Fierbe la foc mic 20–30 minute, amestecând des.

Pune în borcane sterilizate și păstrează la frigider sau conservă prin fierbere 10 minute.

2. Zacuscă rapidă cu morcov și ardei gras

Ingrediente:

2 vinete coapte

3 morcovi rași

2 ardei copți

1 ceapă

2 linguri ulei de măsline

2 linguri pastă de roșii

Sare, piper

Mod de preparare:

Similar cu zacusca clasică, dar adaugi morcovul ras pentru gust dulce natural și textură.

Fierbe 15–20 minute, amestecând continuu.

3. Zacuscă picantă cu usturoi

Ingrediente:

3 vinete

3 ardei copți

1 ceapă mare

2 căței usturoi pisați

2 linguri ulei

1 lingură pastă de roșii

Sare, piper, un praf de chili (după gust)

Mod de preparare:

Procedeul este același, adăugând usturoiul și chili la final, pentru aromă intensă.

3 idei de mic dejun sau cină cu zacuscă

Tartină clasică:

O felie de pâine integrală prăjită, 1–2 linguri de zacuscă, felii subțiri de roșii și castraveți (~150 kcal).

Dacă simți că nu te-ai săturat, poți adăuga un iaurt grecesc ca desert.

Omletă cu zacuscă:

2 ouă bătute, 1 lingură de zacuscă în tigaie la final, puțină verdeață (~250 kcal).

Legume la cuptor cu zacuscă:

Vinete și dovlecei copți, stropiți cu 1–2 linguri de zacuscă, servite ca garnitură la carne sau brânză (~200 kcal).

Sfaturi utile: