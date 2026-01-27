Influențează furculițele, cuțitele și lingurile plăcerea de a mânca? A încercat să afle asta Charles un cercetător de la Universitatea din Oxford, al cărui studiu confirmă faptul că acele tacâmuri grele de pe vremuri nu erau întâmplătoare, făceau mâncarea să pară mai bună, relatează suplimentul gastronomic al ziarului La Repubblica, Il Gusto.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Alegerea lingurii cu care mâncăm o înghețată sau a cuțitului cu care tăiem carnea nu este o pură chestiune de design sau de estetica mesei. În lumea gastronomiei, orice detaliu poate contribui la crearea unei experiențe unice, însă tacâmurile reușesc să modifice chiar percepția asupra unui preparat.

Acest lucru este dezvăluit de Charles Spence, un pionier al gastrofizicii de la Universitatea Oxford din Anglia, care a descoperit ceva aparent inedit: cu cât tacâmurile sunt mai grele, cu atât fac mâncarea mai gustoasă, o fac să pară mai prețioasă și sporesc plăcerea mesenilor. Explicația rezidă în faptul că creierul asociază greutatea cu calitatea și consistența, influențând percepția chiar dacă alimentul în sine nu s-a schimbat.

Un principiu aplicat de restaurantele de lux

„Oricine gătește își dorește ca mâncarea să fie mai apreciată de persoanele pentru care o prepară. Cel mai simplu lucru? Să o servești cu tacâmuri grele”, povestește Spence într-un video publicat recent de Universitatea Oxford. „Cuțitele, furculițele și lingurile mai grele îmbunătățesc gustul preparatelor. Am verificat acest lucru în restaurante și l-am verificat și în laborator.”

Profesorul din cadrul departamentului de Psihologie Experimentală a studiat modul în care stimulii senzoriali pot îmbunătăți semnificativ calitatea percepută, plăcerea și valoarea hranei, făcând preparatele să pară mai scumpe și mai delicioase. Acest principiu este aplicat în restaurantele de lux pentru a eleva experiența culinară multisenzorială.

Munca sa demonstrează că greutatea tacâmurilor influențează satisfacția generală și disponibilitatea de a plăti mai mult pentru aceeași masă. Un alt rezultat interesant vizează alterarea dulceții: tacâmurile mai grele pot face ca alimente precum iaurtul să pară mai puțin dulci, în timp ce cele mai ușoare ar putea sugera o dulceață mai mare, deoarece creierul asociază greutatea cu o textură mai densă și mai bogată.

Alți factori care influențează percepția gustului

În cadrul studiilor desfășurate de Spence și echipa sa, s-a demonstrat că investiția în tacâmuri de calitate este o metodă simplă, dar eficientă, prin care localurile pot îmbunătăți satisfacția clienților. Expertul conduce Grupul de Cercetare Cross-modală de la Oxford, specializat în modul în care simțurile noastre se combină pentru a ne forma experiențele.

Echipa de cercetători a mai descoperit că nu doar greutatea, ci și dimensiunea, forma și culoarea influențează savoarea. Printre exemplele cele mai curioase:

– brânza pare mai sărată dacă este mâncată direct cu vârful unui cuțit, comparativ cu utilizarea unei furculițe.

– iaurtul alb mâncat cu o lingură albă a fost evaluat ca fiind mai dulce decât același iaurt mâncat cu o lingură neagră.

Astfel, tacâmurile grele „păcălesc” creierul să creadă că mâncarea este de o calitate superioară, devenind un pilon esențial al gastrofizicii moderne.