Brânza cottage este adesea asociată cu dietele bogate în proteine, notează verywellhealth.com. O cană de brânză conține aproximativ 25 de grame de proteine, mai mult decât iaurtul grecesc sau ouăle. Pe lângă aportul proteic, acest aliment furnizează nutrienți importanți pentru oase, digestie, masa musculară și controlul greutății. Unele tipuri de brânză cottage sunt îmbogățite cu probiotice. Aceste microorganisme vii ajută la menținerea echilibrului florei intestinale. Consumul regulat de alimente cu probiotice poate contribui la prevenirea sau ameliorarea unor probleme digestive. Efectele depind însă de prezența culturilor active în produs. Iată câteva dintre avantajele pe care le aduce consumul zilnic de brânză cottage:

Sațietate mai mare și control al greutății

Brânza cottage are un conținut ridicat de proteine, macronutrient care crește senzația de sațietate. Studiile sugerează că un aport proteic mai mare decât cel minim recomandat poate reduce greutatea corporală. De asemenea, poate contribui la scăderea masei adipoase, în special în cadrul unei diete echilibrate.

Efecte asupra compoziției corporale

Proteinele din brânza cottage susțin creșterea masei musculare. Beneficiul este mai vizibil la persoanele care practică exerciții de forță. Combinația dintre antrenamentele de rezistență și aportul proteic adecvat poate îmbunătăți raportul dintre mușchi și grăsime corporală.

Oase mai puternice pe termen lung

Produsele lactate bogate în calciu și fosfor, precum brânza cottage, pot sprijini sănătatea osoasă. Cercetările arată că aceste minerale contribuie la menținerea densității osoase. Consumul regulat poate avea un rol protector, mai ales la vârste înaintate.

Ce presupune așa-numita „dietă cu brânză cottage”

Dieta bazată aproape exclusiv pe brânză cottage promite slăbire rapidă. Specialiștii avertizează însă că astfel de diete restrictive nu sunt sustenabile. Eliminarea mai multor grupe alimentare poate duce la carențe nutriționale. Persoanele cu afecțiuni cronice pot fi expuse unor riscuri suplimentare.

Profil nutrițional și avantaje față de alte brânzeturi

Brânza cottage este bogată în proteine și conține riboflavină, vitamina implicată în producerea energiei. Comparativ cu brânzeturile maturate, are mai puține grăsimi saturate. De asemenea, conține de aproximativ cinci ori mai mult potasiu decât brânzeturile tari. O porție de 100 de grame de brânză cottage cu conținut redus de grăsime furnizează puține calorii. Aportul de sodiu rămâne însă semnificativ și trebuie monitorizat.

Ingredientele de bază sunt laptele, smântâna și sarea. Unele produse conțin culturi vii sau aditivi pentru textură. Specialiștii recomandă variantele cu conținut redus de grăsime și sodiu. Eticheta trebuie verificată atent, mai ales la sortimentele cu fructe, care pot avea zahăr adăugat.

Modalități simple de a o include în alimentație

Brânza cottage poate fi consumată dulce sau sărată. Se poate adăuga în smoothie-uri, pe pâine integrală sau în ouă. Poate înlocui maioneza în salate sau poate fi baza unor sosuri și creme tartinabile. Versatilitatea o face ușor de integrat în mesele zilnice.

Persoanele cu intoleranță la lactoză sau alergie la lapte trebuie să evite brânza cottage. Alternativele includ tofu pasat, albușuri de ou sau piureuri din leguminoase. Aceste opțiuni pot oferi proteine și o textură similară, fără lactate.

Consumată moderat, brânza cottage poate fi un aliat nutrițional. Echilibrul alimentar rămâne însă esențial.