Sarea este un aliment indispensabil și nu am putea concepe mâncarea astăzi în lipsa ei, dată fiind funcția sa principală de conservare dar și de gust. Sarea adaugă sapiditate preparatelor, intensifică aromele și chiar accentuează, prin contrast, gustul dulce. Dar de la uzul optimal până la exagerare nu e decât un pas.

Recomandările internaționale indică un consum în jur de 2300 miligram de sodiu zilnic, adică circa 5 grame de sare, echivalentul unei lingurițe rase. Există însă voci în lumea academică ce indică un consum optim chiar sub acest nivel. Totul, în contextul în care consumul real, după cum indică toate statisticile, este aproximativ dublu, de unde nevoia de a reduce cât mai mult posibil consumul pentru a reduce riscul unor probleme de sănătate precum boli cardiovasculare și probleme renale.

Un argument important de luat în calcul este faptul că multe dintre alimentele pe care le consumă omul contemporan – pâine și produse bakery, preparate din lapte și din carne, conserve, preparate gata de consum etc – conțin deja sare adăugată. În timp ce preparatele pe care le consumăm pornind de la ingrediente în stare naturală sunt tot mai puține.

Pare o misiune aproape imposibilă reducerea cantității de sare pe care o adăugăm în mâncare, dar în realitate e doar o chestiune de reeducare a papilelor gustative, scrie ziarul New York Times. Dar, cei mai mulți dintre noi nu știu de unde să înceapă, așa că iată câteva sfaturi și idei practice pentru a înlocui sarea și a „păcăli” palatul bucal.

Acru în loc de sărat

În general, gustul urmează două căi de detectare a aromelor: una pentru acru și sărat și alta pentru dulce, amar și umami. Prin urmare, poți folosi suc de lămâie, oțet de mere și alte ingrediente acre pentru a face mâncarea să pară mai sărată, spune Yanina Pepino, profesor de nutriție la Universitatea Illinois Urbana-Champaign, citată de ziarul american.

Reacția Maillard sau „rumenește bine carnea”

Dacă îți place să gătești, profită de reacția Maillard, procesul de rumenire în care căldura uscată creează sute de noi compuși de aromă din reacția între proteine și carbohidrați. Aceasta poate face ca sarea existentă în mâncare să iasă în evidență, să percepem preparatele mai sărate decât sunt în realitate, fără a crește cantitatea de sodiu consumată. Încearcă să sotezi carnea, să gătești legumele la cuptor și să rumenești nucile pentru a amplifica aromele și gustul lor.

De asemenea, un alt mic secret este acela de a adăuga sarea la final și în cantitate infimă, pe principiul că oricum primul gust perceput astfel este mai sărat, ceea ce păcălește cumva creierul, care primește o informație ușor mistificată.

Testează sarea de potasiu

Pentru a reduce dezavantajele sării de masă – clorură de sodiu sau NaCl, încearcă sarea de potasiu – clorură de potasiu sau KCl. Potasiul permite vaselor de sânge să se relaxeze și ajută rinichii să elimine excesul de sodiu.

Pentru că sarea de potasiu poate fi percepută ca prea amară, multe magazine o vând amestecată cu sarea de masă obișnuită. Majoritatea oamenilor nu pot face diferența la un amestec de 25% sare de potasiu și 75% sare de masă. Într-un studiu din 2021 pe 21.000 de adulți, înlocuirea sării de masă cu acest amestec a dus la cu 14% mai puține accidente vasculare cerebrale și la un risc cu 12% mai mic de deces prematur. Este însă o schimbare alimentară care se poate lua în considerare abia după consultarea medicului.

Experimentează cu ierburi și condimente

Încearcă să condimentezi mâncarea cu pudră de ciuperci, drojdie nutritivă și, în cantități limitate, glutamat de monosodiu (MSG), deoarece sunt pline de umami și adaugă profunzime unui preparat. De asemenea, poți încorpora mai multe alimente fermentate, preparate din roșii și brânzeturi maturate.

De asemenea, ierburile și condimentele stimulează mirosului și sporesc aroma alimentelor fără a adăuga sare. Se poate prepara cu ele, de exemplu, sare aromatizată cu ierburi, ușor de preparat acasă vara.

Fiecare dintre ierburi și condimente adaugă nuanțe diferite: chimenul, de exemplu, aduce note calde, paprika afumată aduce profunzime, iar busuiocul adaugă o notă dulceagă și aroma sa complexă.