Compania elvețiană de agrotehnologie GreenState AG a lansat competiția internațională „GrowBorg Basil Challenge”, unde pasionații de plante din întreaga lume pot concura pentru cel mai bun busuioc, cu ajutorul tehnologiei inteligente. Marele premiu este 10.000 de franci elvețieni, în numerar.

Dispozitivul GrowBorg folosește senzori, camere și algoritmi AI

Proiectat și fabricat în Elveția, GrowBorg este mult mai mult decât un sistem elegant de grădinărit în interior. Acest dispozitiv compact pentru agricultură verticală folosește senzori, camere și algoritmi de inteligență artificială pentru a monitoriza creșterea plantelor, de la temperatură și calitatea apei până la rata de creștere și dimensiunea plantelor.

Aplicația este disponibilă în Magazinul Google Play și Apple App Store, iar utilizatorii își pot controla plantele, pot partaja progresul cu alții și pot vedea cum se compară busuiocul lor, la nivel global.

Dispozitivul este, de asemenea, conectat în rețea cu două ferme verticale industriale și alte GrowBorg-uri din întreaga lume, creând un sistem de inteligență artificială care învață și dezvoltă „gemeni digitali” ai plantelor.

Scopul este acela de a permite oricărei persoane, care nu are cunoștințe sau experiență agricolă, să poată cultiva busuioc.

Primele 100 de dispozitive au fost deja livrate în Emiratele Arabe Unite luna trecută, iar interesul în Elveția și Europa crește rapid, potrivit 20min.ch.

Care sunt regulile de participare:

Vizitați growborg.ai și comandați propriul dispozitiv GrowBorg.

Instalați-l acasă și porniți «Modul de creștere personalizat».

Creeați-vă propria rețetă personală de busuioc și lăsați inteligența artificială să vă analizeze creșterea.

Dacă algoritmul GrowBorg identifică busuiocul tău ca fiind unul dintre cele mai de succes plante, vei fi invitat să aduci dispozitivul, împreună cu planta, la sediul GreenState AG din Elveția. Acolo, un juriu format din specialiști în plante și bucătari de top va evalua finaliștii.

Cei mai buni cinci crescători vor avansa în finală, care va avea loc în aprilie 2026. Câștigătorul va primi 10.000 de franci elvețieni în numerar.

Cine este eligibil să participe!

Oricine are vârsta de 18 ani sau peste și deține un dispozitiv original GrowBorg poate participa. Întrucât dispozitivul este conceput și pentru a conecta copiii în mod jucăuș cu tehnologia și natura, părinții sunt rugați să înregistreze contul de utilizator pe numele lor pentru a fi eligibili să participe.