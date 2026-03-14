Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 16 martie

Pentru micul dejun orez cu lapte, dulcele tradițional. La prânz ne delectăm cu o ciorbă de legume și cartofi, de post. Pentru un gust mai special îi putem pune și tarhon. La cină avem ardei umpluți, pot fi cu carne, cu ton sau de post: cu orez, legume și ciuperci.

Marți 17 martie

Un breakfast cu o porție de ovăz înmuiat în lapte normal sau vegetal de cu seară, nuci, fructe uscate și de sezon. Pentru prânz pregătim o falsă ciorbă de burtă cu ciuperci pleurotus. Și pe seară preparăm rapid un smørrebrød, un sandwich danez cu pește sau carne, ce avem prin frigider.

Miercuri 18 martie

La micul dejun facem un shake cu iaurt, fructe și semințe. Dacă n-avem timp de el acasă, îl luăm într-o cană pe drumul spre birou. La prânz luăm la pachet o bucată de tartă quiche cu sparanghel și brânză. Seara din nou un sandwich franțuzit , dar cu tentă americană: MonteCristo.

Joi 19 martie

La micul dejun , dacă vrem să ne răsfățăm puțin facem niște cșătite din biscuiți sărați, sună pompos, dar se prepară repede și sunt interesante. La masa de prânz facem paste de post gata în 15 minute, cu sos de roșii. Iar seara chimchangas mexicane veggie, lipii tortilla umplute cu fasole neagră și legume.

Vineri 20 martie

Pentru micul dejun un sandwich clasic cu avocado, roșii, ton din conservă. Sau cu hummus în loc de ton, pentru post. La prânz facem o tartă din 1-2 lipii tortilla care au rămas de la cina de ieri. Iar pe seară, ca în fiecare vineri, paste, de această dată, cu spanac și usturoi.

Sâmbătă 21 martie

Dimineață ne punem un mic dejun mai special cu ouă fierte moi în sos turcesc de iaurt și usturoi. La prânz preparăm o lasagna lazy, ușor de făcut cum îi spune și numele. Pentru post, avem și rețete de lasagna cu soia sau legume, ciuperci. Iar seara, facem o tavă de chiftele pe post, din legume și legumionase sau de carne, simple sau cu sos.

Duminică 22 martie

Dacă avem destulă energie pregătim câteva pancakes americane sau gofre peste care punem ceva dulce ori sărat, după gust. La prânz pregătim la cuptor/grătar/friteuză un mușchiuleț de porc cu cartofi chips/prăjiți/la cuptor și salată de varză murată. Iar pentru seară un somon cu spanac/anghinare/sparanghel pentru a ne bucura de legumele primăverii.