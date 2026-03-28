Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 30 martie – 5 aprilie

28 mart. 2026, Meniul săptămânii
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 30 martie - 5 aprilie
Foto: Envato
Cuprins
  1. Luni 23 martie
  2. Marți 24 martie
  3. Miercuri 25 martie
  4. Joi 26 martie
  5. Vineri 27 martie
  6. Sâmbătă 28 martie
  7. Duminică 29 martie

Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm cu un meniu săptămânal.

Deja vine primăvară, căutăm verdețuri și trufandale și ne bucurăm de culori și gust, dacă nu putem și de prețuri. Avem și mâncare de dulce și de post, pentru că suntem în Postul Paștelui. Pentru catolici și protestanți e Săptămâna Mare. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni.

Luni 23 martie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere și micul dejun e gata. La prânz avem o mâncare de mazăre, de post. Dacă nu ținem post îi putem pune și carne de pui sau bacon. La cină avem o plăcintă cu leurdă, de sezon.

Marți 24 martie

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cald cu șuncă sau felii de friptură. La prânz un borș cu multe legume, cartofi sau orez, iar pentru cine nu ține post și o pulpă sau aripi de curcan. Seara preparăm un drob de post, să ne intr-m în mână pentru săptămâna viitoare.

Miercuri 25 martie

Un breakfast cu un sandwich cu zacuscă, dacă mai avem dacă nu cu ce găsim prin frigider. Pentru prânz facem varianta rapidă a unei plachii de pește. Cu legume coapte și trase la tigaie apoi și un filet de pește la tigaie. Și pe seară un bowl cu hummus și ce mai vrei pe lângă.

Joi 26 martie

La micul dejun , o gustare fit cu ovăz, semințe de chia, câteva fructe. La masa de prânz pregătim quinoa cu multe legume. Iar seara colțunași cu umplutură sărată sau dulce.

Vineri 27 martie

Pentru micul dejun guacamole din avocado, completat cu o felie de somon afumat. La prânz facem tocană cu legume și cartofi. Iar pe seară, gustul copilăriei, paste de post cu nucă.

Sâmbătă 28 martie

Dimineață avem timp de niște bagels făcute în casă din 3 ingrediente și umplute cu ceva dulce sau sărat, după gustul fiecăruia. La prânz preparăm un ciolan cu piure și murături. Iar seara, facem un woke de legume cu tofu ras.

Duminică 29 martie

Pentru dimineață omletă cu legume. La prânz o masă festivă cu pește pentru Florii. Borș, icre, salată a la russe cu ton din conservă, pește prăjit sau la cuptor, opțiuni variate pentru un prânz special. Iar pentru seară facem o tartă rapidă cu spanac și brânză.

