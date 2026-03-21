Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Deja vine primăvară, căutăm verdețuri și trufandale și ne bucurăm de culori și gust, dacă nu putem și de prețuri. Avem și mâncare de dulce și de post, pentru că suntem în Postul Paștelui. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.
Pentru micul dejun pregătim de cu o seară înainte o plăcintă rapidă cu brânză. La prânz ne delectăm cu o tocană de legume și cartofi dulci, de post. Pentru un gust mai special îi putem pune și ierburi provensale, măsline, puțin ardei iute sau să-i dăm un touch oriental cu curry, chimion, cuș-cuș. La cină avem un simplu wrap din lipie tortilla, umplut cu carne sau șuncă de curcan, legume proaspete, avocado și salată.
La micul dejun avem o baclava ușor de făcut în casă. La prânz o supă cremă de roșii. Seara O ciulama de ciuperci cu mămăligă.
Un breakfast cu un sandwich de curcan, brânză și salată. Pentru prânz pregătim somon cu risotto. Și pe seară spanac cu ouă poșate.
La micul dejun , dacă vrem să ne răsfățăm puțin facem niște clătite din ovăz. La masa de prânz pregătim un burger din carne, pește sau vegetal. Iar seara o salată orientală de post e suficient.
Pentru micul dejun un sandwich clasic cu avocado, și somon afumat. La prânz facem paste cu sos de pesto. Iar pe seară, un sufle de conopidă pufos.
Dimineață ne punem un mic dejun mai special cu ouă jumări cremoase. La prânz preparăm o ciorbă de urzici. Iar seara, facem o salată de cartofi și ridichi.
Pentru dimineață o shakshuka verde de sezon. La prânz (paste) chiken marry me. Iar pentru seară plăcintă bună de leurdă proaspătă.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți