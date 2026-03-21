Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 23 martie

Pentru micul dejun pregătim de cu o seară înainte o plăcintă rapidă cu brânză. La prânz ne delectăm cu o tocană de legume și cartofi dulci, de post. Pentru un gust mai special îi putem pune și ierburi provensale, măsline, puțin ardei iute sau să-i dăm un touch oriental cu curry, chimion, cuș-cuș. La cină avem un simplu wrap din lipie tortilla, umplut cu carne sau șuncă de curcan, legume proaspete, avocado și salată.

Marți 24 martie

La micul dejun avem o baclava ușor de făcut în casă. La prânz o supă cremă de roșii. Seara O ciulama de ciuperci cu mămăligă.

Miercuri 25 martie

Un breakfast cu un sandwich de curcan, brânză și salată. Pentru prânz pregătim somon cu risotto. Și pe seară spanac cu ouă poșate.

Joi 26 martie

La micul dejun , dacă vrem să ne răsfățăm puțin facem niște clătite din ovăz. La masa de prânz pregătim un burger din carne, pește sau vegetal. Iar seara o salată orientală de post e suficient.

Vineri 27 martie

Pentru micul dejun un sandwich clasic cu avocado, și somon afumat. La prânz facem paste cu sos de pesto. Iar pe seară, un sufle de conopidă pufos.

Sâmbătă 28 martie

Dimineață ne punem un mic dejun mai special cu ouă jumări cremoase. La prânz preparăm o ciorbă de urzici. Iar seara, facem o salată de cartofi și ridichi.

Duminică 29 martie

Pentru dimineață o shakshuka verde de sezon. La prânz (paste) chiken marry me. Iar pentru seară plăcintă bună de leurdă proaspătă.