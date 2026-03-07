Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post/ Săptămâna 9-15 martie

07 mart. 2026, Meniul săptămânii
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Deja vine primăvară, căutăm verdețuri și trufandale, chiar dacă prețurile ne sperie. Avem și mâncare de dulce și de post, pentru că suntem în Postul Paștelui. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 9 martie

Pentru micul dejun facem un shake de fructe și lapte vegetal. Ceva ușor pentru că mai târziu vom testa mucenicii pe care i-am sau îi pregătim. La prânz luam la pachet o salată cremoasă de pui sau o salată cu avocado dacă ținem post. Pentru cină ne delectăm cu o supă cremă și mucenici.

Marți 10 martie

Un breakfast cu o porție de ovăz înmuiat în lapte nomal sau vegetal de cu seară, nuci, fructe uscate și de sezon. Sau mucenici, dacă mai rămân. Pentru prânz am pregătit un ramen rapid, pe care îl putem servi și în variantă de post cu tofu. Și pe seară preparăm rapid cartofi la cuptor, cu sau fără parmezan, o rețetă simplă și gustoasă.

Miercuri 11 martie

La micul dejun facem un shake cu iaurt, fructe și semințe. Dacă n-avem timp de el acasă, îl luăm într-o cană pe drumul spre birou. La prânz avem tocană din porc și ceapă, pregătită rapid, iar pentru cei care țin post înlocuim carnea cu cartofii. Seara o salată de năut va fi o cină completă și bună și pentru post.

Joi 12 martie

La micul dejun , dacă vrem să ne răsfățăm puțin facem niște ouă benedict (sau rulouri în stil ouă benedict). La masa de prânz o supă cremă de mazăre îi mulțumește și pe cei care țin post și pe cei care mănâncă de dulce. În primul caz punem crutoane de pâine, în al doilea de șuncă, bacon sau jamon, iar seara ciuperci la grătar, umplute cu brânză (sau fără) și o salată de ardei copt.

Vineri 13 martie

Pentru micul dejun un sandwich cu brânză și avocado, roșii, ton din conservă. Sau cu hummus în loc de brânză și ton, pentru post. La prânz servim o tocană de linte, năut sau fasole de post, pe care o puteți transforma și preparat de dulce cu ceva cârnați alături. Iar pe seară, ca în fiecare vineri, paste, de această dată, spaghetti cu sos de roșii, cu sau fără chifteluțe.

Sâmbătă 14 martie

Dimineață ne punem un mic dejun proteic, budincă de chia și o completăm cu ceva fructe și nuci. La prânz preparăm o ciorbă cu carne (opțional), legume și paste de casă și o mămăligă să-i țină companie. Iar seara, facem rapid și ușor un wok de legume, cu sau fără somon, dar cu arome asiatice.

Duminică 15 martie

Breakfast cu omletă și ce îți mai place să pui în ea. La prânz avem aripioare de pui după rețeta unui chef celebru și multe legume la cuptor. Variantă de post e să păstrezi legumele și să adaugi leguminoase sub formă de tocană din ziua de vineri.nSigur a mai rămas. Pe seară, facem repede o supă de vită sau de legume.

Rețetele le găsiți pe g4food.

