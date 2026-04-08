Lista de cumpărături pentru Paște / Cum economisești timp și te organizezi din timp pentru sărbători

08 apr. 2026, Bucătărie Curată
ID 412542574 © Hanna Yakimenko | Dreamstime.com

Paștele nu este despre cât de mult cumperi, ci despre cât de bine alegi. Pentru că, în final, o masă reușită nu vine din abundență, ci din echilibru: tradiție, prospețime și câteva detalii care fac diferența. Între liste scrise pe fugă și drumuri la supermarket, apare întrebarea simplă: cum faci totul bine, fără să transformi pregătirea într-un maraton obositor?

Baza mesei de Paște: preparatele tradiționale

Orice listă începe cu esențialul. Carnea de miel rămâne punctul central, iar selecția disponibilă la supermarketul online Sezamo acoperă tot ce ai nevoie, de la sferturi și cotlet, până la organe pentru preparatele clasice. În același timp, există și variante care simplifică lucrurile, cum sunt preparatele gata gătite sau alternativele precum cârnații și pastrama de miel, care îți reduc semnificativ timpul din bucătărie fără să compromiți gustul.

Drobul nu mai este de mult o alegere fixă. Dacă înainte exista o singură variantă „corectă”, acum ai libertatea să alegi între drob de miel, porc, pui sau chiar pește, variante deja preparate, de la producători locali, care păstrează gustul autentic fără efortul preparării de la zero.

Pentru cei care vor să echilibreze timpul și efortul, zona de preparate ready-to-eat devine esențială. Sarmale, piftie, ciorbă de miel, salată boeuf sau chiar friptură de miel sunt disponibile într-o formă care îți permite să construiești o masă completă fără să petreci zile întregi gătind.

Prospețimea vine din zona de trufandale, livrate chiar și în 6 ore de la recoltare, iar aici lucrurile chiar se simt. Verdețuri precum leurda, ceapa verde, pătrunjelul sau mărarul, alături de ridichi, salată, spanac sau lobodă, nu sunt doar un detaliu, ci echilibrul de care masa are nevoie. Când sunt atât de proaspete, schimbă complet experiența.

Ouăle, simbolul etern al sărbătorilor pascale

Ouăle rămân simbolul central, dar și aici varietatea contează. De la ouă clasice, la cele provenite de la găini crescute la sol sau în aer liber, până la ouă de prepeliță deja pregătite sau ouă colorate, simple sau decorative, ai foarte multe opțiuni.

Dar nu uita, ouăle pot fi și de ciocolată. Aici, selecția Marks & Spencer și Lindt duce lucrurile într-o zonă de răsfăț real. De la ouă de ciocolată, figurine tematice și batoane fine, până la variante mai elaborate sau colecții de sezon, ai acces la produse care nu sunt doar „pentru copii”, ci pentru oricine apreciază un desert bine făcut.

Gustul autentic: cozonaci și pască artizanală

Cozonacul rămâne, însă, momentul în care nu prea există compromisuri. Fie că alegi variante clasice, reinterpretări moderne, cozonaci vegani sau produse premium precum panettone, diferența se simte imediat. La fel și în cazul în care ai poftă de pască, unde varianta artizanală rămâne cea care duce masa la un alt nivel. Și sunt o atenție foarte bună și atunci când mergi în vizită.

Apropo de vizite, coșurile cadou rămân una dintre cele mai simple soluții. Sunt deja construite echilibrat și arată exact cum trebuie, fără să pierzi timp combinând produse pe ultima sută de metri.

Gata lista de cumpărături. Ia totul de pe Sezamo și le ai livrate în 2-3 ore de la plasarea comenzii. Și nu uita: de Paște, nu este vorba doar despre ce pui pe masă, ci și despre cât de mult te bucuri de tot procesul până acolo. Iar când ai acces la produse proaspete, selecții locale și livrare rapidă, începi să câștigi exact acel lucru care lipsește cel mai des: timp.

 

Bucătărie Curată
31 mart.
Siguranța alimentară în bucătărie: regulile de igienă pe care trebuie să le respecți când gătești
29 mart.
De ce nu îți iese curățenia de Paște: cele 5 produse esențiale și ordinea corectă în care să le folosești
26 mart.
Cum economisești cu abonamentul Xtra de la Sezamo / Portofelul tău o să te întrebe de ce n-ai făcut asta mai devreme
23 mart.
Lista completă de produse pentru curățenia de Paște / Ghid pentru bucătărie și casă
21 mart.
Cum scapi de mirosul de mâncare gătită din casă / Trucuri simple care chiar funcționează înainte de Paște

 

Secretele bunicii pentru cel mai bun cozonac de Paște/ Rețeta de cozonac opărit, care îți va ieși perfect dacă respecți toți pașii
Cererea pentru ouăle de struț a crescut înainte de Paște: Un fermier din Caraș-Severin vinde o bucată cu până la 90 de lei bucata / Un ou de struț poate echivala cu 20 de ouă de găină
Cel mai bun obicei de dimineață pentru rinichi / Nutriționiștii recomandă să îți începi ziua cu un pahar cu apă
VIDEO | Cu cât se vând organele de miel într-o măcelărie din București, înainte de Paște 2026. Client: „Pulpa de miel fără os este mai avantajoasă, chiar dacă kilogramul e mai scump decât la mielul întreg"
De la pompă la raft | Dorina Bobeș: „Fermierul rămâne întotdeauna cel pe capul căruia se sparg toate oalele"
