Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Arad a început, miercuri, plata fermierilor înscrişi în programul de sprijin pentru cultivarea legumelor în spaţii protejate, cunoscut ca programul „Tomata” pentru că iniţial era destinat roşiilor, iar trei sferturi dintre beneficiari sunt din două comune – Apateu şi Seleuş – care au cele mai mari suprafeţe de solarii şi sere, transmite Agerpres.

Directorul DAJ Arad, Pavel Ţica, a declarat, pentru AGERPRES, că în acest an s-au înscris în programul „Tomata” 380 de fermieri, care cumulează o suprafaţă totală de peste 87 de hectare de spaţii protejate (în special solarii). Majoritatea dintre aceştia, respectiv 280, sunt din comunele Apateu şi Seleuş, cunoscute pentru cultivarea legumelor.

Banii au început să intre în conturile beneficiarilor de miercuri dimineaţă, în total fiind plătiţi în judeţ aproximativ 6,5 milioane de lei.

„Fermierii pot deja să se uite în conturi pentru că de astăzi am început să le virăm banii aferenţi acestui an. Pentru 2026, dorim să le transmitem că se pot înscrie în program începând din 2 februarie şi până în 15 aprilie”, a spus Ţica.

Cultivarea legumelor cu tradiție

Primarul comunei Seleuş, Cristian Branc, a declarat, pentru AGERPRES, că tradiţia cultivării de legume la scară mare a început înainte de Al Doilea Război Mondial.

„Pe atunci, 90% din populaţia comunei cultiva legume, iar acum aproximativ 65%. Comuna noastră este cunoscută şi pentru suprafeţele mari de solarii pe care fermierii le-au amenajat şi astfel furnizează legume în extrasezon”, a declarat edilul.

La Apateu, localnicii au început să-şi facă solarii în anul 2000, spune viceprimarul Ioan Mang.

„În comuna noastră, 80% din populaţie se ocupă de cultivarea legumelor. Dacă vorbim de solarii, însă, abia în 2000 au început să apară. În acel an era un singur localnic care avea solarii, dar în următorii ani şi-au făcut foarte mulţi. În 2017, când a fost lansat ajutorul de minimis, erau 110 beneficiari în tot judeţul, iar 90 dintre aceştia erau din comuna noastră şi ne mândrim că am rămas în fruntea clasamentului, chiar dacă suntem la concurenţă cu Seleuş”, a spus viceprimarul.

În 2024, 400 de legumicultori din judeţ au beneficiat de ajutor de la stat pentru cultivarea în spaţii protejate, iar în 2023 au fost înregistraţi 370 de beneficiari.

Ajutorul de minimis este de 1.500 euro/1.000 mp, pentru o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp. Dacă la început programul era dedicat cultivării roşilor în spaţii protejate, în ultimii ani a fost extins şi la alte legume.