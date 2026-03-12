În Declarație Comună privind stabilirea Parteneriatului Strategic între România și Ucraina semnată de președinții României Nicușor Dan și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul vizitei ultimului la București, joi 12 martie, părțile au convenit asupra culoarelor pentru exportul sau tranzitul de produse agricole din Ucraina prin România.

Tranzitul cerealelor ucrainene prin România către piețele globale

„Părțile recunosc responsabilitățile lor în calitate de producători agricoli importanți și participanți activi la comerțul internațional, se menționează în declarație. Acestea se angajează să își construiască cooperarea pentru a asigura un flux previzibil de cereale și alte bunuri agricole, păstrând în același timp interesele producătorilor și procesatorilor agricoli din România și Ucraina și asigurând funcționarea corespunzătoare a piețelor lor. În acest scop, Părțile:

Salută sprijinul oferit de Uniunea Europeană, cum ar fi prin Misiunea de Asistență a Uniunii Europene pentru Ucraina sau prin implementarea Culoarelor de Solidaritate UE-Ucraina, și rămân angajate să utilizeze pe deplin oportunitățile disponibile oferite de finanțarea UE pentru a obține beneficii maxime și un impact pozitiv pentru economiile și societățile lor.

Vor continua să lucreze într-o manieră transparentă, constructivă și deschisă pentru a facilita tranzitul cerealelor ucrainene prin România către piețele globale, contribuind la atenuarea efectelor războiului de agresiune al Rusiei asupra securității alimentare mondiale.”

Culoarele de export și tranzit pentru cerealelor ucrainene prin România către piețele globale rămân deschise pentru a nu fi afectată securitatea alimentară în diverse zone ale lumii.

Protecția agricultorilor din cele două țări

În același timp se menționează că va exista o colaborare între cele două părți pentru a atenua consecințele asupra agricultorilor din fiecare țară afectați de acest tranzit. Mecanismele de control vor fi stabilite de comun acord:

Părțile „Se angajează să mențină o coordonare constantă și strânsă pentru a atenua eventualul impact negativ asupra pieței interne a oricăreia dintre ele, ca urmare a exportului sau tranzitului de produse agricole specifice provenind din cealaltă Parte, inclusiv prin mecanisme convenite de comun acord pentru bunurile sensibile, și pentru a asigura o concurență loială”.