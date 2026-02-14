Cresc consumurile de alimente biologice în Europa, ajungând la un nivel istoric de aproximativ 59 de miliarde de euro, conform raportului The World of Organic Agriculture 2026, referitor la datele din 2024 și prezentat în cadrul târgului internațional Biofach 2026 de către Institutul de Cercetare pentru Agricultura Biologică din Italia (FiBL) împreună cu Federația asociațiilor de profil la nivel mondial, titrează agenția Ansa.

Potrivit analizei, suprafața de teren utilizată pentru agricultură biologică în Europa a rămas stabilă la aproximativ 19,6 milioane de hectare, dintre care 18,1 milioane în Uniunea Europeană (UE27). În rândul țărilor cu cele mai extinse suprafețe bio se remarcă Spania (aproximativ 2,9 milioane ha), Franța (2,7 milioane ha) și Italia (2,5 milioane ha).

Italia se evidențiază prin faptul că are cea mai mare pondere a terenurilor agricole utilizate (SAU) în sistem bio, peste 20 %, aproape dublu față de media europeană, și menține și primatul pentru numărul de producători bio, cu peste 87.042 operatori dintre cele circa 490.637 active în Europa.

Top 3 mondial pe state: SUA, Germania, China

Pe segmentul vânzărilor, consumul de produse organice în Europa a crescut cu aproximativ 4,1%, ceea ce reflectă o atenție tot mai mare a consumatorilor pentru alegeri alimentare sănătoase și sustenabile. Germania rămâne cel mai mare „piață bio” din UE, cu 17 miliarde de euro, urmată de Franța (12,2 miliarde) și Italia (5,2 miliarde). În lume, Elveția se distinge prin cel mai mare consum bio pe cap de locuitor, adică aproximativ 481 de euro/persoană.

La nivel global, suprafața agricolă bio a rămas stabilă la 99 de milioane de hectare, iar vânzările de produse alimentare și băuturi organice au atins aproximativ 145 de miliarde de euro. Statele Unite continuă să fie cea mai importantă piață de alimente organice din lume, cu vânzări de 60,4 miliarde de euro, fiind urmate de Germania și China, cu aproximativ 17, respectiv 15,5 miliarde de euro.

Maria Grazia Mammuccini, președinta FederBio, a comentat că pentru prima dată rata de creștere a consumului bio a depășit extinderea suprafețelor cultivate în sistem biologic, subliniind necesitatea ca producția să țină pasul cu cererea. Ea a mai adăugat că este esențial ca obiectivele prevăzute în cadrul Green Deal al Uniunii Europene să fie susținute prin strategii și investiții în agroecologie, cercetare și inovare pentru a consolida dezvoltarea sectorului.