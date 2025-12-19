Un grup de fermieri a anunțat că vineri, 19 decembrie, vor demara o acțiune de protest în fața Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru că anul acesta nu și-au primit subvențiile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Crescătoarea de oi din Harghita, Ioana Avirvarei, a declarat pentru Radio Tg.Mureș că în aceste condiții ar putea renunța la afacere, realtează G4Media.

„Nu s-o dat pe anul ăsta, 2025. Nimica n-am primit. Pe alți ani în urmă s-o dat. Gândim să nu mai muncim și atunci e cel mai bine. Dar am înțeles că mulți vor să renunțe la afacere … Foarte bine, da, să știți că da, și ei printre care și noi. Nu are rost. Pentru ce să muncim?

Le-am plătit odată impozitul și am zis mai plătim odată. Nu are rost. Trebuie să terminăm cu munca și să ne ducem, să lucrăm la străini, că acolo e mai bine”, a spus Avirvarei.