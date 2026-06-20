VIDEO | George Tuță: „Vrem să dezvoltăm o rețea de grădini urbane” / Copiii ar putea învăța agricultura în curțile școlilor din Sectorul 1

20 iun. 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
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Primăria Sectorului 1 intenționează să dezvolte o rețea de grădini urbane care să funcționeze atât în curțile școlilor, cât și în alte spații din comunitate, cu scopul de a-i ajuta pe copii să înțeleagă mai bine de unde provine hrana și ce înseamnă munca din spatele unui produs agricol.

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 1, George Tuță, într-un interviu acordat G4Food, în care a vorbit despre rolul educației alimentare și despre necesitatea reconectării copiilor cu agricultura.

„Educația este un alt pilon important. În curțile școlilor și nu numai, vrem să dezvoltăm o rețea de grădini urbane, o rețea în care de când ești mic înveți lecția agriculturii”, a declarat George Tuță.

Potrivit edilului, proiectul nu urmărește doar familiarizarea copiilor cu procesul de cultivare a legumelor și plantelor, ci și transmiterea unor valori precum răbdarea, responsabilitatea și respectul pentru muncă.

„Pentru mine este extrem de importantă lecția agriculturii, pentru că ne învață un lucru pe care îl întâlnim din ce în ce mai rar: răbdarea. Atunci când plantezi orice legumă trebuie să ai grijă de ea”, a explicat primarul.

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George Tuță consideră că participarea directă la cultivarea unei plante îi poate ajuta pe copii să înțeleagă mai bine procesele naturale și timpul necesar pentru obținerea hranei.

„Este și o lecție a muncii. Ai răbdare ca planta să își facă întreg ciclul de dezvoltare și înțelegi că orice intervenție de forțare poate strica întreaga muncă”, a spus edilul.

În opinia sa, agricultura poate deveni un instrument educațional valoros într-o perioadă în care mulți copii cresc fără contact direct cu producția de alimente.

Primarul a adăugat că proiectul face parte dintr-o viziune mai amplă privind dezvoltarea comunității și apropierea locuitorilor de temele legate de alimentație, sustenabilitate și producția locală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat G4Food. Interviul video integral cu George Tuță poate fi urmărit pe G4Food.

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