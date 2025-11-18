Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Buildcom EOOD din Bulgaria preia compania Argus SA Constanţa şi filiala acesteia Comcereal SA Tulcea, informează autoritatea de concurenţă printr-un comunicat, transmite Agerpres.

Buildcom EOOD comercializează produse agricole (grâu, porumb, orz, mazăre, seminţe de floarea-soarelui, seminţe de rapiţă), iar filiala sa, Oliva AD, exploatează trei fabrici de prelucrare a seminţelor oleaginoase şi două rafinării de ulei de floarea-soarelui în Bulgaria. În România, grupul Buildcom este prezent prin mai multe companii care produc orez, cereale şi seminţe oleaginoase şi închiriază terenuri agricole.

Argus Constanţa produce şi comercializează uleiuri şi grăsimi brute şi rafinate din floarea-soarelui, şroturi furajere, acizi graşi, iar Comcereal Tulcea este specializată în condiţionarea, depozitarea şi comercializarea produselor agricole.

“În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se menţionează în comunicat.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.