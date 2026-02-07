Comisia Europeană (CE) a adoptat, săptămâna aceasta. primul set de metodologii în cadrul Regulamentului privind eliminarea și agricultura carbonului (CRCF). Acestea vor fi utilizate pentru a certifica activitățile care elimină permanent CO2 din atmosferă.

CE a adoptat metodologiile voluntare de certificare

Prin adoptarea acestor prime metodologii voluntare de certificare, CE stabilește reguli clare și creează noi oportunități pentru inovație climatică, investiții în tehnologii de eliminare a carbonului și combaterea greenwashing-ului. Acest reper poziționează UE ca lider global în eliminarea carbonului din atmosferă, susținând obiectivul ca UE să devină neutră climatic până în 2050.

În plus, oferă claritate companiilor și investitorilor și ajută la crearea unei piețe emergente atât pentru start-up-urile inovatoare, cât și pentru o bioeconomie majoră a UE.

Comisarul pentru Climă, Wopke Hoekstra, a declarat: “Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global în eliminarea carbonului. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare și solide, nu doar că promovăm acțiuni responsabile și climatice în Europa, ci și stabilim un reper global pe care alții să-l urmeze. Acesta este un pas vital spre atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică și asigurarea unui viitor sustenabil.”

Cele trei tipuri de activități pentru stocarea carbonului

Noile reguli acoperă trei tipuri de activități de eliminare permanentă a carbonului: captarea directă din aer și stocarea carbonului, capturarea emisiilor biogenice prin stocarea carbonului și eliminarea carbonului prin biochar. Cu cadrul de certificare și regulile de guvernanță acum în vigoare, proiectele de eliminare a carbonului care folosesc aceste activități pot începe să aplice pentru certificarea UE. Acest lucru va permite ca primele proiecte să fie certificate și recunoscute ca părți ale cadrului UE de eliminare a carbonului în lunile următoare.