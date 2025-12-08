Comisia Europeană a anunţat luni că a aprobat achiziţionarea companiei americane Kellanova de către producătorul american de dulciuri Mars, transmite DPA.

Mars vinde pe piaţa din Europa batoane de ciocolată, cum ar fi Snickers, Mars şi Twix, diferite mărci de gumă de mestecat, mâncare pentru animalele de companie, inclusiv mărcile Whiskas şi Royal Canin, precum şi brandul de orez Ben’s Original, transmite Agerpres.

Kellanova, fosta companie Kellogg, este cunoscută în Europa datorită snack-urilor Pringles şi a diferitelor mărci de cereale pentru micul dejun.

Comisia Europeană a informat că aprobat preluarea fără condiţii, deoarece nu există temeri că fuziunea va afecta concurenţa în Europa.

Executivul comunitar a investigat dacă extinderea gamei de produse va spori semnificativ puterea de negociere a Mars cu retailerii, permiţându-i să impună preţuri mai ridicate.

Produsele Kellanova nu vor consolida substanţial poziţia Mars în negocierile cu retailerii, a dat asigurări Comisia Europeană.

Mars va plăti 36 de miliarde de dolari

În august, Mars a anunţat că va plăti aproape 36 miliarde de dolari pentru achiziţionarea Kellanova, producătorul snack-urilor Cheez-It şi Pringles, cea mai mare tranzacţie din sectorul produselor alimentare ambalate.

Producătorul de dulciuri Mars, care deţine mărcile M&M şi Snickers, va plăti 83,50 dolari pe acţiune în numerar pentru Kellanova, au anunţat într-un comunicat cele două companii. Oferta reprezintă o primă de primă de aproximativ 33% faţă de preţul acţiunilor Kellanova la închiderea şedinţei bursiere din 2 august, înainte ca Reuters să anunţe pentru prima dată că Mars explorează un acord cu Kellanova.

Achiziţionarea Kellanova va ajuta Mars să-şi diversifice portofoliul de produse, după ce cotaţiile ridicate la cacao au majorat preţul ciocolatei în acest an. De asemenea, Kellanova va sprijini extinderea Mars pe pieţele internaţionale. Este cea mai mare achiziţie a Mars, după ce în 2008 a cumpărat Wrigley, pentru 23 miliarde de dolari, şi va aduce sub acelaşi acoperiş mărci celebre, inclusiv Twix, Bounty şi Milky Way, de la Mars, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats şi Eggo, de la Kellanova.

Anul trecut, Kellanova a avut vânzări nete de peste 13 miliarde de dolari. Compania îşi fabrică produsele în 21 de ţări şi le distribuie în peste 180 de state.