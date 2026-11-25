Fundația Coca-Cola HBC oferă un grant de 200.000 de euro organizației Habitat for Humanity România pentru un proiect care urmărește să pregătească familiile vulnerabile în fața inundațiilor și cutremurelor. Programul se va desfășura timp de 12 luni, între octombrie 2026 și septembrie 2027, și include construirea unei locuințe reziliente, intervenții pentru reducerea riscului de inundații și cursuri de pregătire pentru elevi.

Inițiativa, intitulată „De la risc la reziliență”, urmărește să schimbe abordarea intervențiilor în cazul dezastrelor naturale, punând accent pe prevenție și pregătire, înainte ca acestea să se producă.

România este expusă riscurilor climatice, în special inundațiilor, dar și riscului seismic asociat activității din zona Vrancea. Pentru familiile cu venituri mici, efectele unui dezastru pot depăși pierderea locuinței și pot accentua vulnerabilitatea economică, afectând șansele de recuperare pe termen lung.

Noul grant este al treilea acordat de Fundația Coca-Cola HBC organizației Habitat for Humanity România. Finanțările anterioare, în valoare totală de peste 400.000 de euro, au susținut reconstrucția și consolidarea rezilienței comunităților din județele Galați și Suceava, afectate de inundații severe.

O locuință rezistentă la inundații și intervenții la nivel local

Proiectul este structurat pe doi piloni. Primul vizează intervențiile directe pentru îmbunătățirea siguranței locuințelor și reducerea riscurilor la nivelul comunităților.

Habitat for Humanity România va construi o locuință rezilientă, după principiul „Build Back Better”, pentru o familie aflată într-o situație de vulnerabilitate accentuată. Casa va fi proiectată pentru a oferi siguranță, durabilitate și rezistență la inundații.

Tot în cadrul acestui pilon va fi acordat un microgrant comunitar pentru finanțarea unei intervenții locale de reducere a riscului de inundații. Printre exemplele de lucrări avute în vedere se numără amenajarea canalelor de drenaj, reabilitarea șanțurilor și îmbunătățirea sistemelor de scurgere a apei.

Elevii vor învăța cum să reacționeze în primele 10 minute ale unui dezastru

Al doilea pilon este dedicat prevenției și educației. Habitat for Humanity România va organiza sesiuni în școli, în cadrul cărora elevii vor învăța cum să reacționeze în cazul unor inundații sau cutremure.

Un accent special va fi pus pe primele 10 minute ale unei situații de urgență, interval în care reacțiile și deciziile corecte pot avea un rol important pentru siguranța persoanelor afectate.

Proiectul include și o componentă dedicată profesioniștilor și viitorilor specialiști. Cinci jurnaliști din instituții media importante din România vor participa la o vizită în teren pentru a documenta situația comunităților vulnerabile și soluțiile de pregătire și recuperare în urma dezastrelor naturale.

De asemenea, 10 studenți la arhitectură vor participa la o experiență de învățare în teren, concentrată pe proiectarea locuințelor reziliente și pe soluțiile de reconstrucție adaptate nevoilor comunităților.

Coca-Cola HBC a înființat fundația în 2023

Fundația Coca-Cola HBC a fost înființată în 2023 și acordă granturi organizațiilor neguvernamentale din țările în care este prezent Grupul Coca-Cola HBC.

Principalele domenii de intervenție sunt reziliența comunităților și sprijinul acordat în cazul dezastrelor, accesul la apă potabilă sigură, susținerea tinerilor vulnerabili și economia circulară.

Prin noul proiect, finanțarea se concentrează pe reducerea vulnerabilității comunităților înainte de producerea dezastrelor, prin investiții în locuințe mai sigure, infrastructură locală și educație.