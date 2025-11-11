Clubul Fermierilor Români se opune propunerii Comisiei Europene din 16 iulie și concesiilor minimaliste anunțate pe 9 noiembrie de către Președinta Ursula von der Leyen privind reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028-2034. Considerăm că această propunere pune în pericol viitorul agriculturii românești și europene prin reduceri bugetare drastice și prin subminarea autonomiei PAC.

În luna iulie 2025, Comisia Europeană a prezentat o propunere de restructurare fundamentală a bugetului Uniunii Europene, inspirată din arhitectura Fondului de Redresare și Reziliență post-COVID. Această reformă propune integrarea Politicii Agricole Comune în fondul unic NRPP (Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat), cu un buget total de 865 miliarde EUR pentru perioada 2028-2034. Din această sumă, PAC ar primi doar 293,7 miliarde EUR, reprezentând o reducere dramatică de 17,6% față de cadrul financiar actual 2021-2027. În termeni reali, ajustați la inflație, reducerea ar atinge 38% comparativ cu nivelul din 2020.

Conform analizei realizate de organizația europeană Farm Europe, pe a cărei poziție ne-am aliniat, impactul acestei reduceri asupra statelor membre este devastator. Pentru a menține bugetul PAC la nivelul actual, Danemarca, Irlanda și Austria ar trebui să mobilizeze peste 75% din resursele NRP disponibile după deducerea componentelor pentru climă socială și frontiere. Franța, Țările de Jos, Finlanda, Suedia și Luxemburg ar necesita aproximativ 50% din resursele rămase, în timp ce Italia, Spania, Belgia și Germania ar trebui să redirecționeze între 18% și 35% din fondurile lor NRP. Pentru România, deși procentul necesar ar fi mai mic – aproximativ 6% – alocarea de bază este insuficientă față de nevoile reale ale sectorului agricol românesc. Aceste realocări sunt practic imposibile, deoarece fondurile NRP trebuie să finanțeze și politica de coeziune, Fondul Social European Plus și alte priorități esențiale ale Uniunii.

Dincolo de aspectul bugetar, această reformă ridică probleme structurale majore. Transferarea PAC în fondul unic NRPP înseamnă că Politica Agricolă Comună își pierde autonomia și devine subordonată altor politici, cu o guvernanță constrânsă de un cadru de performanță inadecvat, detașat de realitățile agricole. Mai mult, propunerea reduce rolul Parlamentului European la unul pur consultativ, oferind deputaților europeni discuții “strategice” anuale pe planuri care au fost deja alocate. Această abordare fie arată dispreț față de rolul instituției reprezentative a cetățenilor europeni, fie reprezintă încă un pas către mai puțină predictibilitate pentru fermierii europeni.

Clubul Fermierilor Români a transmis această poziție la nivelurile cele mai înalte. În cadrul Conferinței Naționale organizată pe 9 octombrie 2025, am consemnat poziția comună a Guvernului României, sectorului privat și sectorului neguvernamental pentru necesitatea unei reforme reale a propunerii Comisiei Europene. Această poziție a fost transmisă direct și către Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen, u ocazia vizitei sale la București din 9 octombrie 2025, precum și europarlamentarilor români din Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European.

Concesiile anunțate pe 9 noiembrie de Președinta von der Leyen sunt complet insuficiente și nu adresează problemele fundamentale ale propunerii. Transferarea câtorva articole din regulamentul NRPP către regulamentul de implementare a PAC este departe de a rezolva criza structurală. Propunerea unei “ținte rurale” de 10% pe care statele membre ar trebui să o dedice problemelor rurale nu rezolvă ecuația bugetară pentru măsurile de bază ale PAC, care continuă să se confrunte cu o reducere de 17,6%. Președinta Comisiei Europene continuă să transfere povara către regiuni și state membre pentru a compensa reducerile bugetare pe care plănuiește să le impună PAC și măsurilor sale, menținând în același timp o narațiune neconvingătoare despre resurse financiare ample în cadrul fondului NRPP, care este el însuși în scădere cu 40%.

Clubul Fermierilor Români solicită Comisiei Europene să reconsidere radical această propunere. Agricultura europeană nu este o simplă linie bugetară – este o chestiune de securitate națională și europeană. Fermierii români au demonstrat o reziliență extraordinară în fața pandemiei, crizei energetice și schimbărilor climatice extreme, continuând să garanteze securitatea alimentară a României și Europei. Merităm o Politică Agricolă Comună care păstrează autonomia sa, oferă finanțare predictibilă, respectă procesul democratic european și garantează un viitor sustenabil pentru agricultura europeană. Nu acceptăm ajustări cosmetice care ascund reduceri devastatoare. Solicităm o reformă reală, care să recunoască valoarea strategică a agriculturii și să ofere fermierilor instrumentele necesare pentru a face față provocărilor viitorului.