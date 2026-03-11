O pizzerie vinde o pizza inspirată din Roma antică, iar gustul ei ar putea fi foarte diferit de ceea ce se așteaptă clienții moderni, relatează FoxNews.

Pizzeria Neverland din Budapesta, Ungaria, a lansat o pizza în ediție limitată realizată cu ingrediente care ar fi fost disponibile în perioada Romei antice.

Ce conține și ce nu conține pizza romana

Asta înseamnă că preparatul nu conține roșii, deoarece acestea provin din Lumea Nouă, și nici mozzarella.

În schimb, pizza include epityrum, o pastă de măsline, și garum, un sos de pește fermentat foarte popular în Roma antică.

Baza este făcută din cereale vechi, precum einkorn și spelta, iar aluatul conține suc fermentat de spanac pentru a ajuta la dospire.

Preparatul mai include pulpă de rață confiată, muguri de pin prăjiți, ricotta și o reducție de struguri.

Ideea, de la o frescă din Pompei

Fondatorul pizzeriei Neverland, Josep Zara, spune că ideea a fost inspirată de o frescă descoperită la Pompei în 2023, care pare să reprezinte o pâine plată asemănătoare cu focaccia, acoperită cu condimente, semințe de rodie și curmale.

„A trebuit să eliminăm toate ingredientele care provin din America”, a declarat Zara pentru The Associated Press.

„Ne-am așezat și ne-am imaginat ce am putea prepara folosind aceste ingrediente, fără roșii și fără mozzarella.”

A fost greu de făcut o rețetă antică?

Chef-ul principal, Gergely Bárdossy, a explicat că lista limitată de ingrediente i-a obligat pe bucătari să experimenteze mult.

„Faptul că în perioada romanilor nu exista o infrastructură precum sistemele de apă curentă a făcut lucrurile dificile pentru noi, deoarece peste 80% din aluatul de pizza este apă”, a spus el pentru Associated Press.

„A trebuit să găsim o soluție care ar fi funcționat înainte de apariția apei curente.”

Pentru consumatorii moderni, preparatul seamănă mai mult cu o pâine plată mică din grâu, miere și ulei de măsline, spune Lisa Roberts, arheolog culinar din New York specializată în gastronomia mediteraneană.

„Garniturile ar putea include un pesto de brânză, făcut cu ulei de măsline și ierburi, dar și fructe cultivate local, precum semințe de rodie, curmale, pere sau prune”, a declarat Roberts pentru Fox News Digital.

„Dacă aș vedea această pizza astăzi în New York sau Los Angeles, aș crede că este o reinterpretare modernă a pizzei, poate o variantă pentru mic dejun sau brunch.”

Ce este garum, condimentul medicament

Romanii erau cunoscuți pentru faptul că foloseau garum „în aproape orice”, spune Roberts. Ea compară acest condiment fermentat cu sosul de pește sau cu miso.

„Scriitorii din Antichitate îl apreciau atât ca ingredient culinar, cât și ca medicament”, a explicat ea.

În Italia și Spania există și astăzi versiuni moderne preparate din anșoa. Pentru americani, cel mai apropiat gust ar fi cel al sosului de pește thailandez, dar mai puțin sărat.

Dacă această combinație de gusturi sărat, dulce și intens pare neobișnuită, Roberts spune că astfel de combinații există deja în cultura culinară americană.

Ea oferă exemple precum pepenele învelit în prosciutto, pizza cu ananas sau baconul glazurat cu sirop de arțar.

„Eu fac un dressing pentru salată din miso, miere, ulei de măsline și lămâie, iar este delicios chiar și peste înghețată de vanilie”, a spus ea.

Potrivit lui Roberts, preparatul trebuie privit ca un „strămoș îndepărtat” al pizzei moderne, care a apărut abia peste mai bine de o mie de ani.

„Acest fel de mâncare aparține unei tradiții numite xenia, în care imaginile cu mâncare erau oferite ca daruri de ospitalitate în lumea antică”, explică ea.

Ea amintește și de un episod din Eneida lui Virgiliu, în care eroul Aeneas și însoțitorii săi folosesc turte plate din grâu drept „mese” comestibile. Ei așază fructe și alte alimente pe ele, iar după ce termină masa mănâncă și pâinea, demonstrând că aceasta putea fi și farfurie și mâncare.

În ceea ce privește popularitatea pizzei inspirate din Roma antică, chef-ul Gergely Bárdossy spune că aceasta se adresează unui public restrâns.

„Majoritatea oamenilor preferă pizza clasică, așa că nu este ceva pentru consum zilnic”, a spus el. „Este ceva special.”