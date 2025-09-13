Cinci idei de prânz sănătos, la pachet, pentru următoarea săptămână/ Sunt rețete rapide cu ingrediente hrănitoare care ne vor ajuta să evităm tentația de a cumpăra fast-food sau de a ronțăi

Cu ingrediente hrănitoare și rețete rapide, aceste preparate sunt gândite pentru a mâncă bine și sănătos, chiar dacă nu suntem acasă. Astfel economisim timp și bani și evităm improvizațiile nesănătoase, fast-food-ul sau ronțăielile la birou. Cinci cutii cu mâncare, prânz gata de luat la birou, la pachet, care ne asigură varietate și echilibru nutrițional.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este și momentul perfect pentru a încerca metoda Batch Cooking – gătitul în avans pentru mai multe mese – care poate economisi ore întregi pe parcursul săptămânii.

Cinci idei de prânz sănătos de luat la pachet/ Rețete

1. Salată de linte și tofu sau ciuperci

Linte fiartă (150–200 g)

Tofu (150 g), dacă nu vă place înlocuiți-l cu ciuperci

Ceapă (¼), ardei roșu (¼)

Pătrunjel, mentă, usturoi (1 cățel)

Suc de la ½ lămâie, ulei de măsline, sare.

Se amestecă lintea cu legumele tăiate mărunt. Se pregătește un dressing din usturoi, lămâie, ulei, pătrunjel și mentă, care se adaugă la momentul servirii.

2. Curcan cu legume

Piept de curcan (100–150 g, se poate înlocui cu pui)

Ciuperci (75 g), morcov (1), ceapă (½)

Sos de soia light, usturoi, ulei de măsline

Opțional: sos de stridii, coriandru sau ceapă verde.

Se prăjește curcanul tăiat fâșii, apoi se adaugă legumele. Se condimentează cu sos de soia și se finalizează cu verdețuri. Legumele se lasă ușor crocante pentru a-și păstra vitaminele.

3. Paste integrale cu dovlecel, roșii cherry și șuncă

Paste integrale (50 de gr negătite)

Dovlecel (½), roșii cherry (100 g), ceapă (¼)

Șuncă (30 g), parmezan (10 g), busuioc

Pastele se fierb „al dente”. Într-o tigaie se călesc ceapa, dovlecelul și roșiile, apoi se adaugă șunca. Se amestecă totul cu pastele și se servesc cu parmezan și busuioc proaspăt.

4. Taboulé de quinoa

Quinoa (50 de gr nefiartă)

Castravete (½), ardei verde (¼), ardei roșu (¼), roșii cherry (5)

Lămâie, ulei de măsline, pătrunjel, mentă

Opțional: creveți trași la tigaie sau un ou fiert tare.

Quinoa se spală bine și se fierbe. După răcire, se amestecă cu legumele tăiate cubulețe și un dressing de lămâie, ulei, mentă și pătrunjel. Ideal pentru un prânz rece la birou.

5. Salată de roșii cu ton și omletă

Roșii cherry (200 g)

1 conservă de ton (în ulei sau natural)

2 ouă

Legume (ardei, ceapă, morcov, broccoli etc.)

Se pregătește o omletă cu legumele călite și ouă bătute. Se servește alături de salată de roșii și ton.

Sunt cinci rețete simple și adaptabile gusturilor fiecăruia, care aduc echilibru nutrițional, diversitate și prospețime, ajutându-te să mănânci sănătos la muncă.