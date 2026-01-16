În ultima vreme apare peste tot: în meniurile cafenelelor de specialitate, în cofetărie și patiserie, în băuturi de tip latte calde sau reci, chiar și în mixuri pentru înghețată. Este vorba de ceaiul numit hojicha și traversează un moment de mare atenție pe piața internațională.

Istoria sa, rolul cultural și gustul său spun o cu totul altă poveste decât ceaiul matcha, care a cucerit Occidentul în ultimii zece ani și pe care începe să îl concureze. A înțelege ce este cu adevărat hojicha înseamnă a ieși din logica modei și a observa cum o băutură japoneză cotidiană a devenit, aproape din întâmplare, un nou obiect al dorinței globale, scrie publicația Food and Wine.

Aceeași plantă, dar prelucrată altfel

Hojicha înseamnă în traducere ad literam „ceai prăjit”. Prăjirea, care în Japonia servea la a face plăcute frunzele și crenguțele mai puțin valoroase, devine trăsătura sa distinctivă. Se naște la Kyoto acum un secol, în context domestic, legat și de o gestionare atentă a resurselor. Este rezultatul unei practici concrete: prăjirea frunzelor și a ramurilor de ceai verde mai puțin valoroase, adesea chiar reziduuri ale procesării altor ceaiuri.

Prăjirea are loc în vase de lut așezate pe plăci de fier sau în recipiente alimentate cu cărbune și transformă complet profilul aromatic al ceaiului. Acest proces oprește oxidarea frunzelor, atenuează nuanțele amare, reduce aproape în totalitate teina și face ca însăși culoarea să vireze spre tonuri ambrate. Aroma devine caldă, cu note de cereale prăjite, alună, pâine, uneori cacao.

Este un ceai de uz zilnic, servit în timpul mese sau după masă, oferit copiilor și vârstnicilor datorită conținutului scăzut de alcaloizi și absenței notelor amare. Nu intră în sfera formalității sau a ritualului, ci rămâne legat de viața de zi cu zi, de cantine, baruri și cafenele, restaurante de cartier. Și tocmai acest tip de normalitate ar explica succesul său actual.

Mai nou, pe valul succesului matcha, pe care tinde să îl concureze, a apărut și versiunea hojicha pulbere.

Cum se explică expansiunea globală a ceaiului hojicha

Potrivit analizei citate, răspândirea sa răspunde unor nevoi foarte concrete ale consumului contemporan. Profilul prăjit este imediat și recognoscibil, place în general tuturor, este ușor acceptat chiar și de cei care nu iubesc notele verzi și amare ale unor ceaiuri verzi. Conținutul redus de teină îl face potrivit pentru un consum mai larg și mai frecvent, inclusiv seara.

Poate fi utilizat sub formă de infuzie, pulbere sau ca bază aromatică pentru deserturi și preparate de patiserie. Această combinație de gust accesibil, versatilitate și stabilitate îl face interesant pentru cafenele, brutării și bucătării care caută arome noi capabile să dureze dincolo de un sezon. În acest fel, contribuie la mutarea ceaiului dintr-o zonă specializată într-una mai liberă și contemporană, unde contează mai puțin forma și mai mult conținutul.