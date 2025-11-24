Platforma Wolt este un actor important în zona de food delivery și comerț local digital, datorită modului în care folosește tehnologia pentru a conecta consumatorii, comercianții și curierii. Alin Șerban, General Manager Wolt România, explică pentru G4Food cum funcționează algoritmii companiei, de ce transparența este parte din structura platformei și cum pot micile magazine locale concura cu marile rețele.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Algoritmii Wolt, un sistem bazat pe corectitudine, predictibilitate și decizie liberă

Alin Șerban a explicat cum funcționează algoritmii în zona agroalimentară: „Algoritmii Wolt funcționează ca un liant între consumatori, retaileri și curierii parteneri. Când cineva deschide aplicația, sistemul determină modul în care restaurantele și magazinele sunt afișate, pe baza timpului estimat de livrare, a distanței, a relevanței pentru utilizator și a popularității”.

El subliniază că procesul de tarifare ține cont de o serie de variabile obiective:

„Instrumentele de tarifare dinamică ajustează taxele de livrare în funcție de variabile precum cererea sau momentul din zi, ajutând utilizatorii să-și planifice achizițiile, în timp ce mențin sistemul corect și eficient”, a menționat sursa citată, pentru G4Food.

Principiile companiei sunt legate direct de echitate: „Este important de subliniat faptul că modelul Wolt de alocare a comenzilor se bazează pe principii de echitate, decizie asistată și predictibilitate. Algoritmul nu folosește niciodată caracteristici personale ale partenerilor curieri”, a mai spus general manager-ul de la Wolt România.

Un element esențial pentru curieri este libertatea lor de decizie: „Comenzile nu sunt atribuite automat. Ele sunt oferite curierilor parteneri, care rămân liberi să le accepte sau să le refuze. Decizia finală aparține întotdeauna curierilor”, a declarat Alin Șerban, General Manager, Wolt România.

„Inteligența artificială asistă echipele de suport. Totuși, fiecare mesaj final este trimis de o persoană reală”

Wolt este una dintre puținele platforme care publică anual un Raport de Transparență Algoritmică.

„Pentru Wolt, transparența nu este un slogan, ci un principiu după care ne ghidăm zi de zi”, a mai spus Alin Șerban.

Raportul explică, într-un limbaj accesibil, modul în care sunt influențate deciziile digitale: „Raportul explică modul în care algoritmii influențează vizibilitatea, prețurile și evaluarea experienței pe platformă”, a menționat reprezentantul Wolt România.

„Utilizatorii beneficiază de instrumente care îi ajută să-și planifice mai bine achizițiile. Comercianții primesc feedback în timp real”, arată sursa citată anterior.

Curierii sunt sprijiniți de sisteme dedicate: „Funcționalități precum City Heat Maps indică zonele cu cerere ridicată, iar Task Packages grupează livrările apropiate pentru a reduce timpul de așteptare”, a mai spus Șerban.

Iar suportul pentru clienți îmbină tehnologia cu decizia umană: „Inteligența artificială asistă echipele de suport. Totuși, fiecare mesaj final este trimis de o persoană reală”.

Șanse egale pentru toate magazinele: de la producători locali la mari lanțuri

Alin Șerban a explicat, pentru G4Food, cum reușește Wolt să asigure o vizibilitate corectă a partenerilor mici: „Sistemul de ierarhizare al Wolt aplică aceeași logică tuturor partenerilor, fie că vorbim despre mari lanțuri de retail sau despre cele mai mici magazine locale”.

„Vizibilitatea este determinată de indicatori obiectivi de performanță, nu de dimensiunea brandului”, adaugă el.

Platforma oferă și instrumente pentru optimizarea conținutului: „Maparea de cuvinte-cheie poate corela termeni asociați, precum „burger” cu „cheeseburger” sau „BBQ”, ajută restaurantele să ajungă la mai mulți utilizatori în mod organic”.

Tendințe în food delivery: local, rapid și personalizat

Comportamentul consumatorilor români arată o schimbare clară: combinația dintre conveniență și interes pentru produse locale.

„Oamenii își doresc în continuare conveniență, viteză și o experiență personalizată, dar acordă tot mai mare atenție corectitudinii, produselor locale și transparenței”, a declarat Alin Șerban.

Datele arată că românii explorează tot mai mult produsele locale: „Algoritmii conectează produse și tipuri de bucătării înrudit,- de exemplu, asociază „brânză de fermă” cu „lactate locale””, a declarat Alin Șerban, General Manager, Wolt România.

Pentru comercianți, instrumentele de analiză sunt decisive: „Preparare mai rapidă, conținut mai bine optimizat și evaluări mai bune duc automat la o vizibilitate mai mare”.

Despre direcția în care se îndreaptă Wolt în următorii ani, Alin Șerban spune: „Viziunea Wolt pentru anii următori este clară: vrem să creștem în mod responsabil, bazându-ne pe tehnologie, parteneriate solide și o prezență locală puternică”.

Rolul tehnologiei este important, dar nu suficient:

„Tehnologia, de una singură, nu este suficientă. Ceea ce diferențiază Wolt este felul în care expertiza globală se îmbină cu know-how-ul local”, a mai spus liderul Wolt România.

Iar miza este una pe termen lung: „Privim viitorul nu doar ca pe o adaptare la piață, ci ca pe un angajament de a ridica standardele în calitate, accesibilitate și creștere responsabilă”, a conchis Șerban.

Wolt este unul dintre principalii jucători de food delivery de pe piața din România, alături de Glovo, Bolt Food și Bringo