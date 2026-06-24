Mulți părinți încearcă să afle ce alimente ar trebui să evite complet atunci când vine vorba despre sănătatea copiilor. Însă medicii cardiologi spun că lucrurile nu sunt atât de simple, potrivit Parade.

Dr. Ben Reinking, profesor de cardiologie pediatrică la University of Iowa Carver College of Medicine, explică faptul că o parte importantă a educației alimentare este evitarea etichetării alimentelor drept „bune” sau „rele”.

„Diferitele tipuri de alimente au scopuri diferite. Uneori ne hrănesc organismul. Alteori ne conectează la tradiții și la oamenii pe care îi iubim”, spune medicul.

Aceeași idee este susținută și de ceilalți cardiologi consultați de Parade. Toți spun că nu există un aliment pe care să nu îl ofere niciodată copiilor lor.

Există însă o categorie de produse pe care cei patru specialiști spun că încearcă să o limiteze în mod constant: alimentele ultraprocesate.

Alimentele ultraprocesate, categoria pe care cardiologii încearcă să o limiteze

„Alimentele foarte procesate, care conțin în principal zahăr sau grăsimi, ar trebui evitate în mod regulat”, spune dr. Christopher Knoll, cardiolog pediatru și director medical al programului de transplant cardiac și suport circulator mecanic de la Phoenix Children’s.

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Dr. Robert VandeKappelle Jr., cardiolog pediatru la Akron Children’s, oferă și câteva exemple.

„Cele mai problematice alimente sunt produsele ultraprocesate, precum hot dog-ul, cartofii prăjiți și înghețata. Aceste alimente sunt adesea bogate în grăsimi saturate, sodiu și zahăr, factori care pot contribui la apariția bolilor cardiovasculare de-a lungul vieții”, spune medicul.

Ce arată studiile despre alimentele ultraprocesate și copii

Recomandările medicilor sunt susținute și de cercetări recente.

Un studiu publicat în 2024 în revista științifică JAMA Network Open, care a inclus 1.426 de copii, a arătat că cei care consumau frecvent alimente ultraprocesate aveau un indice de masă corporală mai mare și niveluri mai ridicate ale colesterolului LDL comparativ cu cei care consumau mai rar astfel de produse.

Dr. Reinking spune că problema nu este doar conținutul ridicat de zahăr sau grăsimi, ci profilul nutrițional general al acestor alimente.

„Aceste produse sunt adesea concepute pentru a avea un gust foarte bun, însă multe dintre ele conțin cantități mari de zahăr adăugat, carbohidrați rafinați, sodiu și grăsimi nesănătoase, având în același timp un conținut redus de fibre și nutrienți. Atunci când astfel de alimente devin baza alimentației, ele contribuie la creșterea colesterolului, a tensiunii arteriale, a rezistenței la insulină și a inflamației”, explică specialistul.

Băuturile carbogazoase, printre produsele pe care medicii le evită

Dr. Knoll spune că un alt produs pe care părinții ar trebui să îl limiteze este sucul carbogazos.

Aceste băuturi conțin cantități importante de zahăr adăugat, iar mai multe studii au asociat consumul de băuturi răcoritoare, inclusiv al unor variante dietetice, cu un risc cardiovascular mai mare.

Dr. Ali Rahimi, cardiolog la Kaiser Permanente Georgia, explică mecanismul prin care acestea pot influența sănătatea metabolică.

„Zahărul lichid ocolește mecanismele normale de sațietate, ceea ce înseamnă că cei mici pot consuma foarte multe calorii fără să simtă că s-au săturat. O singură doză de suc poate depăși cu ușurință limita zilnică recomandată de zahăr pentru un copil. Acest aflux rapid de zahăr obligă ficatul să transforme excesul în grăsime, ceea ce duce la creșterea trigliceridelor și poate favoriza rezistența la insulină și apariția timpurie a bolilor cardiovasculare”, spune medicul.

Pentru copiii care își doresc o băutură efervescentă, dr. Knoll recomandă apa minerală carbogazoasă, care oferă aceeași senzație de „bule”, fără zahărul și îndulcitorii prezenți în multe băuturi răcoritoare.

Nici sucurile de fructe nu sunt întotdeauna ceea ce par

Atât dr. VandeKappelle, cât și dr. Rahimi spun că mulți părinți subestimează cantitatea de zahăr prezentă în unele sucuri de fructe.

Atunci când cumpără astfel de produse, specialiștii recomandă alegerea variantelor care conțin 100% suc de fructe și care nu au zahăr adăugat, coloranți artificiali sau sirop de porumb bogat în fructoză.

Iaurturile și cerealele pentru copii pot ascunde cantități surprinzătoare de zahăr

Dr. Rahimi atrage atenția și asupra unor produse promovate intens pentru copii.

„Unele iaurturi destinate copiilor conțin la fel de mult zahăr per porție ca o cupă de înghețată. În mod similar, multe cereale integrale promovate ca fiind sănătoase pentru inimă sunt acoperite cu cantități importante de zahăr adăugat”, spune specialistul.

Din acest motiv, medicul recomandă părinților să nu se bazeze exclusiv pe mesajele de marketing de pe ambalaje.

În schimb, este utilă verificarea etichetei nutriționale și a listei de ingrediente înainte de cumpărare.

Obiceiurile alimentare formate în copilărie pot influența sănătatea pentru tot restul vieții

Medicii subliniază că recomandările lor nu înseamnă că deserturile sau alimentele ultraprocesate trebuie eliminate complet.

Aceste produse pot face parte din alimentație, însă ar trebui consumate ocazional și nu transformate într-o rutină zilnică.

„Cel mai bun mod de a proteja sănătatea inimii unui copil este să abordăm alimentația într-un mod pozitiv. Identificați și explicați care sunt alimentele care îi ajută să fie mai puternici și le oferă energie”, spune dr. Rahimi.

La rândul său, dr. Reinking consideră că una dintre cele mai importante lecții pe care părinții le pot transmite copiilor este dezvoltarea unei relații sănătoase cu mâncarea.

„Unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi copiilor este o relație sănătoasă cu hrana. Învățați-i de unde vine mâncarea. Lăsați-i să culeagă roșii din grădină, să spargă ouă într-un bol, să amestece sosul, să condimenteze legumele, să guste aluatul de prăjituri și să participe la pregătirea mesei”, recomandă medicul.

Exemplul familiei contează mai mult decât interdicțiile

Specialiștii spun că părinții nu trebuie să uite că propriul comportament alimentar are un impact major asupra copiilor.

„Atunci când alimentația sănătoasă pentru inimă este practicată de întreaga familie și nu este impusă doar copilului, aceste obiceiuri au șanse mult mai mari să rămână parte din viața lui pe termen lung”, spune dr. Rahimi.