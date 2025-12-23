Crăciunul în Europa nu este doar o sărbătoare spirituală, ci și un adevărat regal gastronomic. Din patria lui Moș Crăcin până la malul Mediteranei, mese de sărbătoare se întind în fiecare familie, iar rețete transmise din generație în generație reflectă istoria și produsele locale.

Iată o trecere în revistă a celor mai emblematice feluri servite de Crăciun pe mesele europenilor:

Germania și Austria

În aceste țări, vedeta incontestabilă este Weihnachtsgans (gâsca umplută). Tradiția impune ca pasărea să conțină un amestec de mere, ceapă și ierburi aromatice, fiind apoi friptă până când pielea devine crocantă. Un preparat în stilul clasic al bucătăriei germane, cu carne și arome dulci date de fructe.

Preparatul se servește obligatoriu cu găluște de cartofi (Klöße) și varză roșie călită.

Alternativele la gâscă, pentru cine preferă ceva mai dietetic sau mai divers, sunt curcanul umplut sau rața friptă, opțiuni populare și ele.

Norvegia

Nordicii mizează pe preparate extrem de bogate în calorii, ideale pentru temperaturi scăzute și ierni aspre.

Norvegienii prepară Ribbe (piept de porc cu șorici foarte crocant) și Pinnekjøtt (coaste de miel sau berbec, maturate în sare și gătite la abur pe ramuri de mesteacăn).

Islanda

Mielul fript există și aici,dar islandezii păstrează în primul rând tradiții arhaice, precum consumul de hákarl (rechin fermentat) sau vulpe de mare.

În sud, accentul cade pe prospețimea ingredientelor și pe preparate de pește, deși carnea nu lipsește nici ea de pe mesele festive.

Italia

În Ajun (La Vigilia), se consumă exclusiv pește și fructe de mare. În ziua de Crăciun, masa continuă cu lasagna, ravioli și piesa centrală: miel fript cu rozmarin și usturoi.

Portugalia

De bază în gastronomia portugheză de Crăciun este bacalhau (cod sărat), pregătit în mod tradițional cu cartofi și legume fierte. De altfel se spune despre portughezi că pot găti codul în sute de feluri, așa că nu poate fi evitat nici în meniurile festive.

Spania

Masa de Nochebuena (Ajunul de Crăciun) include adesea curcan umplut, fripturi de miel sau purceluș de lapte, precedate de platouri generoase cu fructe de mare și jamón. În ziua de Crăciun nu poate lipsi supa de paste în formă de scoică umplute cu carne tocată.

Europa de Est

Aici, Crăciunul este marcat de preparate laborioase, unde carnea tocată și peștele joacă roluri simbolice.

Sarmalele: Cunoscute sub diverse nume (Golubtsy în Rusia/Ucraina, Töltött Káposzta în Ungaria), aceste rulouri de varză umplute cu carne și orez sunt nelipsite.

Wigilia (Polonia): O cină simbolică cu 12 feluri de mâncare (fără carne roșie în Ajun), unde pierogi (colțunași sărați) și crapul la cuptor sunt elementele centrale.

Cehia și Slovacia: Crapul prăjit servit cu salată de cartofi este mâncarea-simbol a acestei regiuni.

Franța

Eleganța se întâlnește cu opulența clasică și rezultă prepárate gourme sofisticate.

Un festin francez începe adesea cu delicatese precum foie gras și stridii, urmate de un curcan umplut cu castane sau alte păsări de curte nobile (clapon sau bibilică).

Regatul Unit

Crăciunul nu ar fi complet fără curcan fript, servit cu celebrele Yorkshire pudding (un fel de plăcintă la cuptor), cartofi rumeniți și varză de Bruxelles.

Dincolo de diferențele culturale și geografice, mesele de Crăciun din Europa au un numitor comun: rețetele transmise din familie în familie, gătite cu răbdare și încărcate de sens. Fie că vorbim despre carne friptă, pește sau preparate simbolice, Crăciunul rămâne momentul în care gastronomia spune povești.