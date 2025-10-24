Toamna se simte mai intens în oraș și în țară prin gusturile, aromele și tradițiile adunate în evenimente gastronomice care transformă weekendul într-o experiență culinară memorabilă. Dacă ești în București sau în alte orașe din România, iată recomandările noastre pentru perioada 24–26 octombrie 2025.

Lista evenimentelor din București

Chocolate Saga – ediția a VII-a

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Biblioteca Națională a României

Program:

Vineri, 24.10: 12:00 – 20:00

Sâmbătă, 25.10: 10:00 – 20:00

Duminică, 26.10: 10:00 – 18:00

Chocolate Saga așteaptă vizitatorii cu cea mai bună ciocolată artizanală, praline, trufe, tablete cu toppinguri surprinzătoare și combinații cu cafea de origine, vinuri, brânzeturi sau fructe. În plus, participanții au acces la ateliere și demonstrații live, unde pot învăța secretele ciocolatierilor și să creeze propriile combinații delicioase. Copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

Târg de Sfântul Dumitru, Muzeul Național al Satului

Când: 24–26 octombrie 2025, 09:00 – 18:00

Unde: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Evenimentul dedicat Sfântului Dumitru, protectorul muzeului, aduce recitaluri de muzică populară din întreaga țară, spectacole de dansuri grecești și târg de produse tradiționale: cozonaci, brânzeturi, miere, zacuscă și dulciuri de casă. Sâmbătă, 25 octombrie, are loc prima ediție a Conferinței Naționale de Museologie „Etnomuzeologie – Georgeta Stoica”.

Ce evenimente au loc în țară

Treasures of the East – Craiova

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Ramada Plaza Craiova

Acces public: Gratuit sâmbătă, 25 octombrie, 11:00 – 17:00

Festivalul aduce vinuri din România și din Europa de Est, plus produse locale și artizanale. În program: cursuri de inițiere în brânzeturi și bere, concursuri „Cheeses of the East” și „Beers of the East”, demonstrații culinare și degustări ghidate de ulei de măsline. Evenimentul continuă duminică cu întâlniri B2B între profesioniști. (G4Food a scris despre acest eveniment aici…)

„Poftim, din România!” – Bușteni

Când: 24–26 octombrie 2025, 09:00 – 19:00

Unde: Parcul Central Bușteni

Târgul de produse tradiționale adună miere, zacuscă, cozonac, poale-n-brâu, dulciuri și preparate locale, dar și meșteșugari cu obiecte lucrate manual. Evenimentul include momente artistice, muzică live și dansuri populare, într-un cadru natural spectaculos la poalele Munților Bucegi. Deschiderea oficială: vineri, 24 octombrie, ora 11:30. (Citește mai multe detalii aici…)

My Family Market – Târgu Mureș

Când: 25 octombrie 2025, 09:00 – 16:00

Unde: Strada Cutezanței, Târgu Mureș

Târg lunar cu producători locali și artizani, unde vizitatorii pot cumpăra produse autentice și pot participa la tombole cu premii.

Târg de Sf. Dumitru – Baia Mare

Când: 25–26 octombrie 2025, 11:00 – 17:00

Unde: Muzeul Satului Baia Mare

Eveniment dedicat încheierii sezonului de toamnă, cu produse tradiționale, ateliere pentru copii și momente artistice speciale.