Supa din cuib de pasăre este considerată una dintre cele mai rare și mai costisitoare specialități din bucătăria asiatică, cu o istorie de câteva secole, legată în special de gastronomia și medicina tradițională chineză. Preparatul nu conține ouă sau ingrediente de origine vegetală, ci este realizat din cuiburile unor păsări numite drepnele salangane, care își construiesc cuiburile aproape exclusiv din salivă solidificată.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cuiburile sunt recoltate în principal din peșteri naturale sau din structuri special construite în țări din Asia de Sud-Est precum Indonezia, Malaezia, Thailanda și Vietnam. Procesul este dificil și riscant, iar acest lucru contribuie direct la prețul ridicat al ingredientului. În funcție de calitate, culoare și puritate, cuiburile pot ajunge la mii de euro pentru un kilogram.

Cuiburile hidratate se gătesc lent, de obicei la bain-marie, pentru a-și păstra textura și proprietățile

După recoltare, cuiburile sunt curățate manual, un proces extrem de migălos care presupune îndepărtarea penelor și a impurităților, fără a deteriora structura naturală. Urmează hidratarea lor în apă rece timp de mai multe ore, uneori chiar peste noapte, până când textura devine moale și elastică.

Prepararea supei este simplă, dar precisă. Cuiburile hidratate se gătesc lent, de obicei la bain-marie, pentru a-și păstra textura și proprietățile. Se adaugă apă sau supă clară de pui, iar în variantele tradiționale se folosesc ingrediente minime, tocmai pentru a nu acoperi gustul delicat. Există atât versiuni sărate, cât și dulci, cea din urmă fiind adesea aromatizată discret cu zahăr candel sau curmale chinezești.

Textura finală a supei este ușor gelatinoasă, iar gustul este neutru, fin. Valoarea acestui preparat nu stă atât în aromă, cât în simbolistica sa și în beneficiile care îi sunt atribuite. În cultura asiatică, supa din cuib de pasăre este asociată cu ideea de longevitate, regenerare și întărirea organismului, fiind consumată tradițional la ocazii speciale sau oferită ca dar de mare preț.

Astăzi, supa din cuib de pasăre rămâne un preparat de lux, prezent mai ales în restaurantele fine dining asiatice și în meniurile destinate ceremoniilor sau evenimentelor importante, un exemplu clar de gastronomie în care raritatea ingredientului și tradiția cântăresc mai mult decât complexitatea rețetei.