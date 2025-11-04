Într-o colibă din lemn, ridicată pe stâlpi înveliți în metal, undeva pe versanții învăluiți în ceață ai Munților Kaçkar din nord-estul Turciei, zumzetul albinelor este puternic și neîntrerupt. Cu costumul de apicultor pe el, dar cu mâinile neacoperite, Hasan Kutluata apasă burduful afumătorului său, în care arde lemn de pin. Fumul pal se ridică în aer, amestecându-se cu ceața care acoperă pădurile dese din jur, notează CNN.

Fumul are rolul de a calma albinele, mascând feromonul de alarmă pe care acestea îl eliberează când simt pericolul și care le determină să atace. Când Kutluata ridică capacul stupilor rotunzi din lemn de tei, zumzetul devine și mai intens, dar aceste albine nu sunt furioase; doar mierea lor este „nebună”.

„În pădurile noastre neatinse, rododendronul mov înflorește primăvara”, povestește Hasan Kutluata pentru CNN. „Albinele adună nectar din acele flori și așa obținem mierea nebună”.

O miere cu efecte ciudate, produsă doar în două locuri din lume

„Deli bal”(„bal” înseamnă miere, iar „deli” se traduce prin „nebun” sau „sălbatic”) se produce doar în două regiuni din lume: în zona Mării Negre din Turcia și în lanțul muntos Hindu Kush din Nepal.

Nectarul rododendronului conține o toxină naturală numită grayanotoxină. Cantitatea care ajunge în

diferă de la un sezon la altul și în funcție de florile pe care albinele le vizitează, dar o linguriță poate provoca o ușoară stare de amețeală, în timp ce un borcan întreg te poate trimite la spital.

De mii de ani, „deli bal” este folosită în medicina tradițională: o linguriță pe zi pentru scăderea tensiunii arteriale sau ca stimulant sexual. Astăzi, această delicatesă potențial periculoasă se vinde la categoria produselor premium.

Mierea are o culoare chihlimbar închis, un miros ascuțit și un gust pământiu, cu note ușor amare. „Nu ar trebui să mâncăm prea mult. Dacă mâncăm mai mult, ne poate afecta”, spune Kutluata. „Nu provoacă halucinații, ci doar amețeală, tensiune scăzută, febră ușoară, greață și dificultăți la mers”.

„Trebuie să fim atenți când consumăm această miere. Prea mult din orice este dăunător. Și prea multă miere este dăunătoare de asemenea”.

Mierea care a învins o armată

Această miere ciudată are o reputație veche. În secolul al IV-lea î.Hr., istoricul și comandantul grec Xenofon scria despre soldații aflați lângă Trabzon, pe țărmul Mării Negre, care s-au îmbolnăvit după ce au mâncat prea multă miere nebună:

„Niciunul dintre ei nu mai putea sta în picioare, dar cei care mâncaseră puțin erau ca niște oameni beți, iar cei care mâncaseră mult păreau nebuni sau, în unele cazuri, pe moarte. Așa că zăceau acolo cu sutele, ca și cum armata ar fi fost învinsă”.

„Când nu e implicată mierea nebună, ursul nu ne atacă”

Kutluata folosește lemn de pin în afumătorul său pentru că, spune el, „rășina are un efect mai liniștitor asupra albinelor”. Dar liniștea se termină repede. „Destul pentru azi, albinele încep să atace”, spune el. „Hai să coborâm încet acum”.

Coliba sa este ridicată la aproximativ trei metri deasupra solului, iar stâlpii sunt acoperiți cu metal, nu pentru a ține departe armate grecești, ci urșii atrași de miere. Platforma înaltă îi împiedică să urce, iar metalul nu le permite să se cațere.

Cu toate acestea, Kutluata știe prea bine cât de periculoși pot fi. Cu 20 de ani în urmă, a fost atacat de un urs care intrase în stupi și se amețise cu „deli bal”. Animalul, aparent adormit, s-a trezit brusc, iar în confruntarea care a urmat, Kutluata a fost grav rănit, petrecând mai mult de o săptămână în terapie intensivă.

„Fie că ne e frică de urși sau nu, trebuie să facem această muncă”, spune el. „Vom continua apicultura. Ne întâlnim cu urșii aproape în fiecare zi. Ori de câte ori urcăm muntele, dăm peste un urs”.

Totuși, el glumește: „Când nu e implicată mierea nebună, ursul nu ne atacă. Ursul fuge de noi și noi fugim de urs.”

Satul albinelor

După coborâre, Kutluata ne conduce spre casa familiei sale din satul Yaylacılar, aproape de Arılı Köyü, numit sugestiv „satul albinelor”.

Părinții, soția și fiul său sunt toți implicați în apicultură, o tradiție de trei generații. Masa de prânz este pregătită sub streașina casei, iar la parter se află zeci de stupi depozitați.

„Satul nostru este foarte răcoros. Verile sunt blânde. Nu sunt țânțari. Nu e ca în oraș, unde e prea cald”, spune Kutluata. „Aici e o viață naturală. Avem un râu, putem înota. Nu există zgomot”.

Soția sa, Emine, completează: „Ceea ce ne diferențiază este natura, altitudinea și lipsa așezărilor umane. Asta joacă un rol imens în procesul de producție”.

Familia produce mai multe tipuri de miere. După rododendronul mov, înflorește castanul alb, apoi rododendronul alb. Dacă vremea este bună, o colonie umple un stup în aproximativ 20 de zile.

„Cu cât mierea stă mai mult în stup, cu atât calitatea ei crește. Calitatea este determinată de valoarea de promilă. Cu cât valoarea e mai mare, cu atât mierea este mai bună”, explică Hasan.

„Dacă mă doare gâtul, apelez la miere. Dacă tușesc, tot la miere. Dacă mă simt slăbită, tot la miere apelez”

În casele din regiune, mierea este nelipsită de la micul dejun. Localnicii o amestecă cu unt și o întind pe pâine, pentru un început de zi energic și sănătos.

„Mierea reprezintă sănătate. Dacă mă doare gâtul, apelez la miere. Dacă tușesc, tot la miere. Dacă mă simt slăbită, tot la miere apelez”, spune Emine.

Pentru Hasan Kutluata, albinele sunt o formă de terapie: „Când mă simt trist, merg la albine. Când sunt stresat sau copleșit de muncă ori de lumea din afară, merg la albine. Deschid stupul, am grijă de ele și mă simt liniștit și fericit. Toate grijile și problemele dispar”.

Atenționare oficială

„Deli bal” este legală în Turcia și în multe alte țări, însă Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) nu recomandă consumul acesteia.

„Consumatorii ar trebui să verifice etichetele mierii pentru a se asigura că nu este etichetată ca «miere nebună» sau promovată pentru efecte intoxicante”, a declarat un purtător de cuvânt al FDA pentru CNN.

„Consumul mierii cu o cantitate mare din această toxină poate duce la intoxicație, cu simptome precum greață, vărsături sau amețeală. Acest tip de intoxicație este rar”, adaugă sursa citată.