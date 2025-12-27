Experții au dezvăluit, potrivit dailymail.co.uk, câți pași sunt necesari pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile populare de Crăciun. Cele mai bune vești sunt pentru iubitorii de șampanie și cidru.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cercetătorii au analizat caloriile din porții standard de mâncare și băuturi festive, apoi le-au transformat în numărul de pași și timpul de mers necesar pentru un adult mediu, care merge într-un ritm moderat.

Un pahar de șampanie înseamnă 17 minute de plimbare

Dintre băuturi, șampania a ocupat primul loc, fiind cea mai ușor de „ars”. Un singur pahar conține aproximativ 90 de calorii, necesitând doar 1.692 de pași – adică o plimbare de doar 17 minute.

Pe locul doi s-au clasat vinul și cidrul, ambele având câte 120 de calorii, ceea ce ar necesita 2.256 de pași sau aproximativ 23 de minute de mers.

Pe locul trei s-a situat mimosa, care conține în jur de 140 de calorii și ar necesita 2.632 de pași, adică o plimbare de 26 de minute.

De exemplu, un espresso martini conține aproximativ 160 de calorii și ar necesita 3.000 de pași – cam o jumătate de oră de mers – pentru a fi compensat.

Un cocktail “hot toddy”, preparat cu whisky, miere, lămâie și condimente ar necesita 3.196 de pași, adică aproximativ 32 de minute de mers, pentru a fi ars.

Niciuna dintre băuturile analizate nu a necesitat mai mult de 40 de minute de mers.

Ca să „arzi” o ciocolată caldă trebuie să te plimbi 36 de minute

Ciocolata caldă s-a clasat pe locul al treilea, necesitând 3.647 de pași, echivalentul unei plimbări de 36 de minute.

Eggnog-ul și berea au ocupat primele locuri, necesitând 3.948, respectiv 3.910 pași – ambele aproximativ 39 de minute de mers.

Curcanul la cuptor se „arde” în 29 de minute de plimbare

Cercetătorii au analizat și mâncărurile festive, inclusiv mai multe elemente de bază ale cinei tradiționale de Crăciun.

Curcanul la cuptor a fost cel mai ușor de „ars”, o porție standard conținând 142 de calorii. Acest lucru ar necesita 2.858 de pași, sau o plimbare de 29 de minute.

Totuși, cercetătorii au subliniat că această estimare se bazează pe o porție fixă, ceea ce înseamnă că porțiile mai mari ar necesita mai mult mers.

Cartofii copți s-au clasat pe locul al doilea, conținând aproximativ 190 de calorii și necesitând 3.572 de pași – circa 36 de minute de mers.

Sarmalele s-au dovedit a fi cele mai solicitante. O porție conține aproximativ 356 de calorii și ar necesita 6.693 de pași, sau aproximativ 67 de minute de mers, pentru a fi arsă – mai mult decât dublul timpului necesar pentru curcanul la cuptor.

Plimbările, benefice pentru inimă și siluetă

Experții în sănătate recomandă de mult timp creșterea numărului zilnic de pași pentru îmbunătățirea sănătății inimii, susținerea pierderii în greutate și creșterea stării de bine mentale, obiectivul de 10.000 de pași pe zi fiind adesea menționat.

Totuși, cercetări publicate la începutul acestui an sugerează că o abordare mai modestă poate aduce în continuare beneficii majore.

Oamenii de știință au descoperit că integrarea unei plimbări constante de 15 minute pe zi poate reduce semnificativ riscul de boli de inimă și de deces prematur.

Studiile arată că în rândul persoanelor care mergeau constant aproximativ 15 minute pe zi s-a înregistrat o reducere a riscului de deces prematur cu până la 85%, comparativ cu persoanele care mergeau doar în reprize scurte de cinci minute.

Cercetătorii au concluzionat că „modificări modeste ale tiparelor de mers, fără creșteri dramatice ale numărului de pași, pot oferi totuși beneficii semnificative pentru sănătate”.