Nu există Crăciun românesc fără sarmale pe masă. Iar dacă sarmalele se pot face în 1001 de feluri (mari sau mici, cu carne de porc, vită, pui, curcan, gâscă sau rață, cu varză murată ori dulce, frunze de viță, ștevie, cicoare, cu orez sau leguminoase, legume, ciuperci și multe altele), cele cu carne de porc și foi de varză murată rămân un adevărat must-have pe masa de Sărbători.

Pentru această rețetă clasică de sarmale, ingredientele pot fi alese din gama de produse disponibile în magazinele Carrefour, cu accent pe produse românești și colaborări cu producători locali. În acest context, produsele marcă proprie Drag de România sunt fabricate în România, folosesc ingrediente principale de origine locală și nu conțin potențiatori de gust sau coloranți, fiind inspirate de gustul rețetelor tradiționale.

Iată cum le preparăm pentru ziua de Crăciun.

Ingrediente

Preparare sarmale tradiționale din carne de porc

Lăsăm varza murată în apă câteva ore, pentru a se desăra. Apoi desprindem frunzele și, în funcție de mărime, le tăiem în 2–3 bucăți, îndepărtând nervura centrală. Frunzele rupte sau prea mici se toacă mărunt și se vor folosi la baza oalei.

Pregătirea cărnii de umplutură

Tocăm mărunt ceapa curățată și o călim în untură timp de aproximativ 10 minute. Adăugăm orezul, mai lăsăm câteva minute pe foc, apoi oprim focul și lăsăm compoziția să se răcească.

Într-un bol mare punem carnea tocată, ceapa călită cu orez, untura și condimentele (sare, piper, boia, cimbru etc.). Frământăm bine până la omogenizare.

Truc: La final, adăugăm o ceșcuță mică de apă rece pentru ca umplutura să fie mai afânată. Astfel, sarmalele nu vor fi tari, ci se vor topi în gură.

Împachetarea sarmalelor

Luăm o foaie de varză, punem carnea în vârf și rulăm strâns până arată ca un trabuc. Apoi îndesăm cu degetul marginile în interior pentru a sigila bine.

Așezarea în oală

Sarmalele nu trebuie să depășească jumătatea înălțimii oalei, deoarece se umflă la fiert. Pe fundul oalei punem un strat consistent de varză tocată, apoi așezăm sarmalele una lângă alta, în formă de melc, înghesuite, pentru a nu se desface în timpul gătirii.

Continuăm cu straturi succesive până terminăm sarmalele, iar deasupra punem din nou varză tocată sau frunze de varză murată.

Turnăm bulionul și umplem cu apă până la nivelul sarmalelor (nu până sus).

Se pune oala la foc mic, acoperită cu un capac, pentru 2-4 ore, până când varza este fiartă bine. În timpul fierberii, apa scade, așa că din timp în timp trebuie verificat și adăugată câte o cană de apă (preferabil caldă). Opțional, după aproximativ o oră de fierbere, sarmalele pot fi transferate în cuptor, la 180°C, pentru încă 1–2 ore.

Sarmalele rămân unul dintre preparatele care adună oamenii la aceeași masă, indiferent de rețetă sau micile secrete din fiecare familie. Servite cu mămăligă și smântână, ele continuă să fie nelipsite de pe masa de Crăciun, păstrând gustul și ritualul sărbătorilor de iarnă.

Carrefour colaborează cu peste 1.500 de producători locali din România și oferă o gamă variată de produse românești, potrivite pentru mesele de sărbători.