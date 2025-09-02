Castraveți carosello – poate nu multă lume a auzit despre ei, în afară de arealul lor geografic, dar ar fi cazul, pentru că întrunesc o serie de calități care îi fac să fie considerați peste castraveții obișnuiți pe care îi cunoștem.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sunt de origine din regiunea italiană Puglia, cu reședința la Bari, motiv pentru care i se mai spune și „cetriolo barese”. Cultivarea lor este atestată în urmă cu câteva secole, primele referințe privind cultivarea și consumul pot fi găsite în mai multe documente istorce.

Printre acestea, potrivit wikipedia.org, Apprezzo alla città di Gravina din 1608, unde se vorbește despre cocumeri, cu referire la aceste legume. Sau documentele care atestă alimentele consumate la seminarul din Otranto în 1833, în care se arată că în perioada iunie-august erau servite așa-numitele poponelle, termen care desemnează un o varietate de carosello.

În realitate, e doar pe jumătate castravete, pentru că este un hibrid născut pe cale naturală din încrucișarea castravetelui cu pepenele galben. Aparțin, ambele, familiei Cucurbitaceelor, iar în fucție de predominanța castravetelui sau a pepenelui galben pot fi mai lunguieți sau mai rotunzi, mai închiși sau mai deschiși la culoare, așa cum indică și fotografia de mai sus.

Variabilitatea formei a generat și o serie lungă de denumiri, care aparțin toate aceleiași specii. În funcție și strict de zona de proveniență din Puglia, îl putem regăsi, inclusiv în intenția de a achiționa seminte online, sub denumirile:

-Carosello barese

-Mezzo lungo barese

-Carosello di Polignano

-Mezzo lungo di Polignano

-Tondo liscio di Manduria

-Locale di Brindisi

-Verde chiaro di Casamassima

-Mezzo lungo scopatizzo

-Verde scuro

-Spuredda bianca leccese

-Spuredda nera

-Carosello di Fasano cianciuffo

-Barattiere di Fasano

Calitățile organoleptice ale castravetelui carosello

Ca formă, este mai rotunjit în comparație cu castravetele alungit, are coaja mai subțire și miezul mai crocant. Poate fi mai alungit sau mai rotund, dar gustul și textura sunt similare.

Se consumă crud, ca orice castravete, este mai dulce și mai plăcut la gust, dar nu numai. Diferența principală constă în faptul că este mai ușor de digerat, datorită absenței cucurbitacinei, substanța care uneori face castravetele obișnuit amar și care crează și relative probleme de digestie.

Una dintre salatele cele mai plăcute cu acest tip de castravete este cea cu dressing dulce- acrișor-picant. Pentru dressing, amestecăm câte puțin din fiecare: sare, piper, zahăr, ulei, oțet, un cățel de usturoi tăiat doar în două, câteva felii de ardei iute, ulei. Amestecăm totul într-un borcan cu capac etanș și lăsăm câteva minute să se întrepătrundă aromele.

Între timp, tăiem castravetele carosello felii subțiri de circa 3-4 mm, le transferăm într-un bol și adăugăm dressingul peste ei – o garnitură ideală pe lângă carne de pui sau de curcan sau pește.

Feliile, mai subțiri sau mai groase, se pot adăuga și în sandvișuri, peste tartine, în wrap sau lipii, pentru că dau o extraordinară senzație de prospețime și completează partea crocantă. Dar la fel de bine, se pot folosi și în supe reci crude de vară, preparate la blender, în diferite combinații.