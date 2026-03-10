Producţia de carne a României a crescut în ianuarie 2026, la porcine şi la păsări, în timp ce la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate azi de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

În luna ianuarie 2026, faţă de luna decembrie 2025, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la păsări, iar la bovine, la porcine şi la ovine şi caprine au scăzut. În ianuarie 2025, au fost sacrificaţi 281.000 de porci, în scădere cu 58,80% comparativ cu decembrie 2025, când au fost sacrificate 682.000 de animale. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 8,91%.

Producţia de carne de porc a totalizat 26.455 tone în ianuarie 2026, în scădere cu 58,14% faţă de decembrie 2025. În schimb, comparativ cu luna similară a anului precedent, România a înregistrat o creştere a producţiei, cu 11,31% în ianuarie 2026.

Potrivit INS, în ianuarie 2026, au fost sacrificate 120.000 de oi şi capre, mai puţine decât în decembrie 2025, când s-au înregistrat 313.000 de animale sacrificate, respectiv 61,66%. În ianuarie 2025, numărul ovinelor şi caprinelor sacrificate a totalizat 125.000 de capete, în scădere cu 4%.

- articolul continuă mai jos -

Scădere la ovine și caprine

La ovine şi caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în ianuarie 2026 faţă de luna anterioară, cât şi raportat la ianuarie 2025. Astfel, producţia de carne de ovine şi caprine a fost de 1.807 tone în ianuarie 2026, în scădere cu 61,13% faţă de cea din decembrie şi cu 4,94% comparativ cu luna similară din 2025.

La carnea de pasăre, producţia a crescut în ianuarie 2026 atât raportat la luna anterioară, cu 6,91%, dar şi comparativ cu luna similară din 2025, cu 0,74%, totalizând 53.981 tone.

Datele statistice arată că în ianuarie 2026 au fost sacrificate 32,155 milioane de păsări, în creştere cu 2,18% faţă de luna anterioară (31,468 milioane capete) şi cu 1,27% comparativ cu ianuarie 2025 (31,751 milioane de capete).

În ceea ce priveşte producţia de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna ianuarie a acestui an 6.578 tone, în scădere cu 3,31% faţă de decembrie, când a fost înregistrată o producţie de 6.803 tone carcasă. Faţă de ianuarie 2025, când s-au consemnat 6.959 tone carcasă, scăderea a fost de 5,47%.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 40.000 de capete, în scădere cu 2,44% faţă de 41.000 de capete înregistrate în decembrie 2025. Raportat la ianuarie 2025, numărul sacrificărilor a coborât cu 4,75%.