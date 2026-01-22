Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Protecţia Alimentelor (DSVSA) Buzău a înregistrat două focare de pestă porcină africană (PPA) la nivelul a două localităţi din judeţ, fiind vorba de oraşul Pogoanele şi comuna Tisău, transmite Agerpres.

Potrivit DSVSA Buzău, focarele de pestă porcină au fost identificate în două gospodării.

“Au fost identificate două focare noi de PPA domestic în gospodării, unul în Pogoanele cu 10 porci, şi unul cu un porc în comuna Tisău, ambele declarate în data de 20 ianuarie 2026”, a transmis, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Ţăranu.

Inspectorii sanitar veterinari au dispus la nivelul localităţilor măsuri de siguranţă, printre care şi interzicerea mişcării animalelor şi continuarea monitorizării focarelor.

“Focarele vor fi închise dacă în 30 zile de la declarare nu apare un nou caz în zona de protecţie, respectiv supraveghere de 3 şi 10 kilometri. Nu se ştie cunoaşte cauza apariţiei pestei, ancheta epidemiologică fiind în desfăşurare”, precizează sursa citată.

În toate cazurile s-a procedat la sacrificarea animalelor bolnave şi dezinfectarea gospodăriilor.