Tonul este considerat unul dintre alimentele-vedetă ale dietei mediteraneene, un model alimentar recunoscut la nivel mondial pentru efectele sale benefice asupra sănătății inimii și longevității. Consumul regulat de pește, inclusiv ton, asigură un aport valoros de proteine de înaltă calitate, ușor digerabile, esențiale pentru refacerea și menținerea masei musculare.

În plus, tonul este o sursă excelentă de acizi grași Omega-3, care contribuie la reducerea inflamațiilor, reglarea tensiunii arteriale și menținerea unui nivel optim al colesterolului. Aceste grăsimi „bune” sunt esențiale pentru sănătatea creierului și a sistemului cardiovascular.

De asemenea, tonul furnizează o gamă importantă de vitamine și minerale – precum vitamina D, B12, seleniu și fosfor – care susțin imunitatea, funcțiile cognitive și metabolismul energetic.

Un alt avantaj major este versatilitatea: tonul din conservă este practic, accesibil și ușor de integrat în alimentația zilnică, fără a compromite valoarea nutritivă. În combinație cu legume proaspete, ulei de măsline și pâine integrală, devine o alegere echilibrată și gustoasă, potrivită pentru o masă sănătoasă în stil mediteranean.

Bruschette cu ton

Ingrediente (pentru 2-3 porții)

1 baghetă (sau 6-8 felii de pâine rustică)

1 (160 grame) ton RIO Mare Filod’Olio

5 roșii uscate (ideal din cele conservate în ulei)

2 ardei roșii copți

1 cățel de usturoi

1 lingură de ulei de măsline extravirgin (poate fi păstrat din uleiul de la ton)

1-2 lingurițe de suc de lămâie

1 lingură de oțet de mere sau de Modena

sare și piper după gust

frunze de busuioc sau pătrunjel pentru decor.

Mod de preparare

Pregătește pâinea:

Taie bagheta în felii subțiri (1–1,5 cm grosime), unge-le ușor cu puțin ulei de măsline și prăjește-le într-o tigaie, pe grill sau în cuptor, până devin aurii și crocante. Frecă pâinea cu usturoi:

După ce scoți feliile prăjite, freacă-le ușor cu cățelul de usturoi tăiat în jumătate — le va da o aromă subtilă. Pregătește ardeii copți:

Coace ardeii și apoi curăță-i de coajă, cotor și semințe. Taie-i în fâșii subțiri. Pune-i într-un castron și adaugă-le o vinegretă de sare, piper, ulei de măsline și oțet de mere sau de Modena. Pregătește amestecul de ton: Scurge tonul de ulei sau apă (lasă puțin lichid pentru a da textură cremoasă compoziției) și pune-l într-un bol.

Adaugă roșiile uscate tocate mărunt.

Toarnă uleiul de măsline, sucul de lămâie, sare și piper.

Amestecă ușor până se omogenizează.

5. Asamblează bruschetele: Pune câte o lingură din amestecul de ton pe fiecare felie de pâine prăjită.

6. Decor și servire:

Adaugă deasupra o frunză de busuioc sau puțin pătrunjel tocat, una sau mai multe feliuțe de roșii.

Servește imediat, ca aperitiv sau gustare ușoară.