Pentru perioada dintre Crăciun și Anul Nou ar fi bine să facem puțin repaus alimentar. Nu în sens de dietă sau restricție programată (sunt totuși zile aproape festive – chiar dacă în general mergem și la muncă – și nu vrem să ne simțim frustrați). Dar cu aceste prepeparate cu ton, cu tentă mediteraneeană vom reuși să mâncăm echilibrat și nutritiv și, în același timp gustos și fără griji.

Iată trei rețete care se prepară în 10-20 de minute și putem refolosi și ceea ce ne-a mai rămas prin frigider de la sărbători.

Salată de paste integrale, orez integral sau roșu cu ton și roșii cherry

Această variantă este perfectă pentru un lunchbox lejer, deoarece nu conține maioneză care să se altereze și este chiar mai gustoasă a doua zi, după ce aromele se întrepătrund. Așa că o puteți prepara în seara anterioară fără grijă.

Ingrediente:

120g RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului)

70-80 g paste integrale (penne sau fusilli)/ o ceșcuță de orez integral sau roșu

roșii cherry tăiate pe jumătate

porumb dulce

măsline negre

puțină ceapă roșie tăiată fin

Preparare: Gătește pastele sau orezul conform indicațiilor de pe pachet și lasă-le să se răcească. Desfă tonul cu furculița, taie roșiile și ceapa, amestecă toate ingredientele și adaugă porumb, măsline și vinegreta.

Dressing: Pentru vinegretă folosim după gust, ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și mult busuioc sau oregano uscat.

Pastele sau orezul integral oferă carbohidrați cu eliberare lentă, iar tonul aduce proteina necesară pentru a-ți menține energia până seara. Orezul roșu este un excelent remediu pentru reducerea colesterolului rău.

Chifteluțe de ton și dovlecel la cuptor

Dacă vrei ceva cald, dar ușor, aceste chifteluțe sunt excelente. Pot fi mâncate și reci a doua zi, lângă o salată verde.

Ingrediente:

240g RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline

1 dovlecel mediu (ras și stors bine de apă)

1 ou, 2 linguri de fulgi de ovăz mărunțiți (sau pesmet)

pătrunjel verde tocat

pudră de usturoi.

Preparare: Amestecă toate ingredientele, formează chifteluțe plate și pune-le pe hârtie de copt. Pulverizează cu puțin ulei de măsline. Coace-le la 190 de grade C timp de 20-25 de minute până devin aurii.

Servire: Merg de minune cu un sos rapid din iaurt grecesc, usturoi și mărar, pentru un gust grecesc-mediteraneean

Wrap (lipie) cu ton, năut și avocado

Poate fi o alternativă modernă la clasicul sandviș și o putem umple cu alimente cu texturi diferite.

Ingrediente:

1 lipie integrală

120g RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline

3-4 linguri de năut (din conservă, clătit)

½ de avocado feliat

frunze de spanac proaspăt sau salată verde.

Preparare: Întinde puțin iaurt sau humus pe lipie, adaugă tonul amestecat cu năutul (poți zdrobi ușor năutul cu o furculiță pentru a nu aluneca din lipie), pune feliile de avocado și spanacul. Rulează strâns și taie-l pe jumătate.

Avocado conține grăsimi sănătoase, iar năutul adaugă un plus de fibre și proteine vegetale, transformând masa într-una extrem de sățioasă și sănătoasă.