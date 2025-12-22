Cum fripturile de la masa de Crăciun și în general de la mesele de sărbători vin însoțite, la modul ideal, și de garnituri de legume, e posibil ca atunci când le pregătim să ne rămână în frigider ceva legume proaspete. Dacă vrem să le folosim până nu își pierd calitățile, metoda cea mai simplă și care nu dă greș niciodată este să le asociem cu legume și, în măsura în care se potrivesc, și ceva brânzeturi.

Putem, astfel, să pregătim din mai nimic un prânz sau o cină pe placul tuturor, menținând un bun nivel proteic dar eliminând carnea, pe care oricum o consumăm în exces în această perioadă.

Iată mai jos câteva idei despre cum putem foarte simplu folosi resturile de legume și de brânzeturi de prin frigider. Poate fi vorba de legume umplute sau mix de legume gratinate la cuptor, fie că e vorba de supe cremă sau salate calde cu dressinguri cu ton, fie că e vorba de creme sau mousse tartinabile sau de un aluat din comerț pe care îl umplem cu legume și ton, toate sunt idei binevenite, ușor de realizat, sănătoase și gustoase dar și prietenoase cu mediul și în perfect spirit antirisipă alimentară.

Mousse de ton cu ricotta, cu pâine prăjită sau bastonașe de legume

Este o cremă tartinabilă foarte ușor de obținut și care merge atât pe pâine, ideal prăjită, dar și mâncată cu bastonașe de legume, pentru cine urmărește să reducă la minim aportul de carbohidrați: morcovi, ardei, castraveți, fenicul, ridiche lungă, sfeclă roșie, țelină etc.

Ingrediente pentru 4 porții

320g ton RIO Mare Filod’olio

100 g brânză ricotta

100 ml smântână

2 linguri maioneză

30 g fistic decojit

câteva crenguțe de creson sau alte ierburi aromatice

sare după gust

Procedeu

1. Amestecați tonul, brânza moale și maioneza într-un castron și mixați până la omogenizare, folosind o simplă furculiță. 2. Cu un mixer, bateți smântâna cu un praf de sare până când devine moale și fermă și apoi încorporați-o ușor în amestecul de ton. Puneți-o la frigider până când este gata de servit. Tocați mare fisticul. 3. Folosiți două linguri pentru a așeza spuma pe patru farfurii individuale. Presărați spuma cu fisticul tocat și ornați-o cu creson.

Dovlecei umpluți cu ton, gratinați rapid în cuptor

Se prepară foarte ușor, dat fiind că oferta comercială este bogată în dovlecei proaspeți proveniți din culturile de seră. Presupune două scurte etape de lucru – dovleceii prefierți, apoi gratinați la cuptor. În esență, timpi reduși de preparare și o tehnică simplă, pentru un rezultat care se traduce printr-un echilibru de proteine de calitate, grăsimi puține și sănătoase, multe vitamine, săruri minerale și fibre.

Ingrediente pentru 4 porții

6 dovlecei medii, cu formă regulată

240g RIO Mare ton î n ulei de măsline cu ardei iute

1 ceapă galbenă medie

50g parmezan ras

o legătură de pătrunjel

40 ml ulei de măsline extravirgin

sare și piper după gust

Procedeu

1. Gătiți dovleceii întregi în apă cu sare, calculând aproximativ 10-12 minute din momentul în care apa începe să fiarbă. Îndepărtați capetele și tăiați-i în jumătate pe lungime. Scoateți cu lingura pulpa și semințele și pasați-le bine.

2. Sotați ceapa tocata ușor într-o tigaie antiaderentă cu uleiul de măsline până devine aurie, la foc mediu. Adăugați pulpa dovleceilor, lăsați-o să absoarbă aromele câteva minute și apoi dați-o la o parte de pe foc. Pasați ușor pulpa dovlecelului cu o furculiță, adăugați tonul scurs fără a-l mărunți prea mult, pătrunjelul tocat mărunt și parmezanul ras și amestecați bine.

3. Umpleți cojile de dovlecei cu amestecul și coaceți-le gratinate în cuptorul încins timp de aproximativ zece minute.

Carpaccio de sfeclă roșie cu ton, iaurt și alune prăjite

Chintesență de gust și culoare într-o combinație ideală iarna, când sfecla roșie este unul dintre alimentele vegetale de sezon cele mai la îndemână și cu un preț mai mult decât optim, pentru suma lor de calități.

Ingrediente pentru 4 porții

2 sfecle roșii de dimensiuni medii

240g RIO Mare ton în ulei de măsline cu lămâie și piper negru

150g iaurt grecesc

50ml lapte

40g alune decojite

20ml ulei de măsline extravirgin

câteva crenguțe de chives sau ceapă verde foarte fragedă

sare după gust

Procedeu