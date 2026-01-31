Ghidul Gault&Millau, mai puțin cunoscut dar extrem de respectat în universul rarefiat al restaurantelor de înaltă clasă, a anunțat de curând lansarea, anul viitor, a ediției italiene, care se vrea și o relansare internațională a proiectului, anunță media italiene. În prezent, editate direct de echipa pariziană, în Italia apar doar ghiduri tematice pe domenii, nu un ghid general al restaurantelor.

Ghidul are deja o ediție în limba română dar sub licență, așa cum are în multe țări, noutatea fiind dată de faptul că acum se încercă o serie inovativă de ghiduri prin intermediul inspectorilor proprii, nu prin sistemul de licențe.

Echipa încearcă astfel un fel de provocare concurenței sale directe, ghidul Michelin, cu alte cuvinte, bonete galbene în loc de stele Michelin, dar nu numai. Sistemul de evaluare Gault&Millau se vrea un nou storytelling, o nouă modalitate de a povesti gastronomia și un serviciu de evaluare alternativ ghidurilor tradiționale.

Cu inspectori anonimi și cu un accent pus pe noile talentele și o categorie „pop”. Obiectivul este o abordare mai proaspătă, mai transparentă și mai orientată către viitor, un accent pus pe sustenabilitate, talent și experiența culinară pură.

În Italia, alegerea sediului central în regiunea Piemonte, cu o bucătărie rafinată și plină de tinere talente, nu este întâmplătoare. Regiunea este un simbol al tradiției, dar și al inovației viticole și culinare. Iar lansarea de anul viitor este concepută în intenția de oferi timp suficient pentru o evaluare cât mai obiectivă și completă. Astfel, dacă debutul va fi în 2027, ghidul va acoperi întregul teritoriul italian abia în 2031.

Un alt sistem de valori și de criterii

Bonetele galbene de bucătar, simbolul său distinctiv, vor fi acordate pe o scară de la 1 la 5, pe baza unui punctaj de la 10 la 20.

Spre deosebire de sistemul Michelin, care pune un accent masiv pe luxul locației și rigoarea serviciului, Gault&Millau se concentrează aproape exclusiv pe farfurie. Punctajul lor urmărește calitatea ingredientelor, tehnica, creativitatea și, mai ales, „amprenta” bucătarului. Este vorba de o abordare mai flexibilă, care premiază excelența culinară chiar și în locuri mai puțin formale, acolo unde Michelin ar putea ezita să acorde o stea din cauza lipsei unui decor notabil.

Vânătoarea de noi talente și anti-conservatorismul ca strategie

O direcție clară în care noul ghid încearcă să concureze este capacitatea de a „scana” peisajul gastronomic în încercarea a descoperi tinerele talente. În timp ce Michelin este adesea criticat pentru un anume conservatorism și pentru faptul că premiază nume deja consacrate, Gault&Millau își propune să fie un instrument de promovare a noului.

Misiunea celor inspectori este de a intercepta noile tendințe și de a oferi vizibilitate bucătarilor care inovează, dar care nu au încă resursele financiare sau logistice pentru a intra în vizorul sistemului Michelin. Strategia lor este de a fi „primii care descoperă”, nu ultimii care confirmă succesul.

Transparență și accesibilitate digitală

Gault&Millau mizează pe o democratizare a criticii gastronomice. În timp ce Michelin, „ghidul roșu”, păstrează o aură de mister și o anumită distanță față de publicul larg, „ghidul galben” pune accent pe un model hibrid.

În cazul ediției italiene, recenziile vor fi publicate atât în italiană, cât și în engleză, pentru a capta fluxul uriaș de turiști gastronomici. Și deși va exista și o ediție de lux, pe suport de hârtie, conținutul va fi disponibil gratuit online, facilitând accesul generațiilor tinere de pasionați gourmet care preferă smartphone-ul în locul ghidului tipărit.

Ghidul Gault&Millau a fost lansat în 1973 de către jurnaliștii și criticii gastronomici francezi Henri Gault și Christian Millau, un proiect editorial de protest față de sistemul conservator reprezentat de Michelin, care apărea deja de câțiva ani buni. Ei considerau că vechiul ghid dădea prea multă atenție locației și prea puțină creativității gastronomice.