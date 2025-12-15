Locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud vor plăti, începând de anul viitor, un preţ cu circa 11% mai mare pentru apa potabilă furnizată de operatorul regional, care şi-a justificat majorarea tarifelor prin evoluţia inflaţiei, potrivit unui comunicat de presă transmis luni, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În prezent, clienţii Aquabis SA Bistriţa, societate care are ca unic acţionar Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, plătesc 16,89 lei pentru un metru cub de apă (9,14 lei pentru apa potabilă şi 7,75 lei pentru canalizare), cu TVA inclus.

De la 1 ianuarie, preţul unui metru cub de apă va urca la 18,78 lei (10,12 lei pentru apa potabilă şi 8,66 lei pentru serviciul de canalizare-epurare).

“Evoluţia inflaţiei din ultimele 12 luni a impactat semnificativ, pe lângă alte aspecte ale vieţii cotidiene, costurile de operare şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Această evoluţie s-a resimţit în special în costurile cu energia electrică, materialele şi substanţele utilizate pentru tratarea apei, precum şi în tarifele pentru serviciile şi lucrările de întreţinere şi reparaţii. Având în vedere impactul inflaţiei, precum şi obligaţia de a aplica mecanismul anual de actualizare prevăzut în Strategia de tarifare pentru perioada 2024-2027, începând cu 1 ianuarie 2026, preţurile şi tarifele practicate de Aquabis SA vor fi ajustate”, a transmis operatorul regional de apă-canal.

Pentru anul 2026, strategia de tarifare prevedea o ajustare în termeni reali de +0,25% pentru preţul apei potabile şi de +1% pentru tariful aferent serviciului de canalizare.

În ceea ce priveşte evoluţia inflaţiei, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, indicele preţurilor de consum pentru perioada octombrie 2024 – octombrie 2025 este 109,76%, ceea ce reflectă o creştere de 9,76% la nivelul economiei, se mai menţionează în comunicatul Aquabis.

La începutul lunii decembrie, şi firma care colectează deşeurile menajere şi reciclabile la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a obţinut o majorare a tarifelor la salubritate, cu 16,2%, creşterea urmând să se reflecte în taxele de salubrizare ce vor fi stabilite la nivelul fiecărei primării, pentru anul 2026.