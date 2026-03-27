Fabrica Betty Ice din Suceava, deținută de The Magnum Ice Cream Company (TMICC), și-a extins capacitatea de producție după inaugurarea unei noi linii tehnologice, în urma unei investiții de 4 milioane de euro. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu, început în 2019, care a ajuns la 12 milioane de euro, informează ECONOMEDIA.

Noua linie, pusă în funcțiune recent, a crescut semnificativ capacitatea și flexibilitatea producției, într-o piață a înghețatei estimată la peste 400 de milioane de euro. În prezent, fabrica produce aproximativ 20 de milioane de litri anual, fără a atinge încă nivelul maxim.

Investițiile au schimbat și poziția fabricii pe piață. Dacă în 2019 producția era destinată exclusiv consumului intern, acum circa 50% din volum merge la export.

„Noua linie, adică linia combi, a fost retehnologizată complet. O parte din linie a fost adusă din Bulgaria, din fosta fabrică, însă aceasta a trecut printr-o transformare în proporție de 75%: i-a fost mărită viteza, a fost extins tunelul, iar toate brațele robotizate au fost, de asemenea, adaptate. Mașina de dipping, precum și mașina de ambalat, sunt complet noi. Când ne-am uitat la această linie, ne-a uitat gândit la o creștere de capacitate dincolo de ea. Practic, ne-am dublat capacitatea de mix și ne-am dublat și capabilitatea de a face și alte produse”, a explicat Condruț Ababii, directorul fabricii Betty Ice Suceava, pentru ECONOMEDIA.

Compania are în România o cotă de piață de 25–30%, care ajunge la aproximativ 40% în segmentul de consum din impuls. Potrivit Irinei Urechean, manager general România & Moldova, consumul rămâne însă redus comparativ cu alte țări.

„Suntem o țară în care se consumă puțin înghețată. Mă refer la faptul că un român consumă cam 3 litri de înghețată pe an, în comparație cu țările nordice, care au cel mai mare consum și care consumă 15 litri de înghețată pe an per locuitor”, a declarat aceasta.

Fabrica din Suceava are între 280 și 300 de angajați în sezon și colaborează cu furnizori locali pentru o parte din materii prime, precum laptele, zahărul sau ambalajele. Pentru alte ingrediente, compania depinde însă de importuri.

„Aceasta este o problemă importantă. Noi ne dorim să extindem această rețea de furnizori locali, pentru că ne afectează faptul că aducem materii prime din afară, iar orice vine din afară înseamnă și costuri de transport mai mari”, a spus directorul fabricii.

Reprezentanții companiei arată că, pe termen scurt, nu există presiuni pentru noi investiții majore în automatizare, însă planurile vizează optimizarea unor procese și extinderea capacității, în funcție de cererea din piață.

