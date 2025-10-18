Primăvara și vara vin, de obicei, cu mai multă energie, datorită zilelor lungi și însorite. În schimb, toamna și iarna – mai reci și mai întunecate – tind să ne lase fără vlagă. Soarele răsare mai târziu, apune mai devreme, iar frigul ne ține în casă. Conform unui sondaj realizat de American Psychiatric Foundation, 28% dintre oameni spun că se simt mai obosiți în timpul iernii decât în restul anului, iar 14% au declarat că dorm mai prost în această perioadă, scrie Parade.

Somnul este, potrivit medicilor, cel mai important factor care influențează nivelul de energie. Lipsa somnului suficient duce direct la oboseală și dificultăți de concentrare. Așadar, dacă vrei să te simți mai energic, mai ales acum, când zilele sunt mai scurte, cheia este un somn de calitate. Iar cercetările arată că există un aliment care te poate ajuta să dormi mai bine: cireșele amare.

De ce este somnul esențial pentru a te simți plin de energie

„Un somn sănătos este esențial pentru o minte limpede și un corp puternic. Somnul influențează practic fiecare funcție și sistem al organismului, de la piele și inimă până la plămâni și creier”, explică dr. Emerson M. Wickwire, profesor de medicină a somnului la University of Maryland School of Medicine.

La rândul său, dr. Paul Muchowski, neurocercetător și director general al companiei Defined Sleep, afirmă că somnul este vital pentru buna funcționare a corpului: „Un somn de calitate este esențial pentru numeroase funcții ale minții și ale organismului, inclusiv pentru memorie, gândire, regenerarea celulelor și țesuturilor și chiar pentru sistemul imunitar. Somnul bun poate influența nivelul de energie în mai multe moduri. De exemplu, dacă dormi bine, mintea ta va fi proaspătă și pregătită pentru acțiune dimineața următoare”.

El adaugă că și inversul este adevărat: lipsa somnului duce la „ceață mentală” și lipsă de energie. „În timpul unui somn bun, corpul tău conservă și stochează energie, ceea ce îți permite să te trezești revigorat a doua zi”.

Cireșele amare, aliatul natural al unui somn odihnitor

Pentru un somn de calitate, medicii recomandă o rutină constantă, evitarea ecranelor înainte de culcare, un dormitor răcoros și întunecat. Însă, potrivit mai multor studii, integrarea sucului de cireșe amare în alimentație poate contribui semnificativ la îmbunătățirea somnului.

„Cireșele amare conțin melatonină, un hormon legat de somn”, explică dr. Wickwire. El precizează că melatonina, deși este cunoscută mai ales ca supliment alimentar, este de fapt un hormon produs natural de organism, care transmite creierului semnalul că s-a făcut noapte și este timpul pentru odihnă.

Un studiu citat de dr. Muchowski a analizat 20 de persoane care au băut, timp de șapte zile, fie suc de cireșe amare, fie un placebo. Cei care au consumat sucul au avut un somn mai lung și mai eficient (adică au dormit mai mult din timpul petrecut în pat) comparativ cu grupul placebo, rezultatele fiind măsurate cu un dispozitiv de monitorizare purtat la încheietură.

Specialiștii au explicat că efectul s-a datorat creșterii producției de melatonină. „Așa cum au arătat și alte studii, melatonina – un hormon natural produs în creier – reduce semnalele care mențin starea de veghe și scade temperatura corporală, ajutând la instalarea somnului. Ideea de bază este că sucul de cireșe amareacționează similar cu un supliment de melatonină, dar într-o formă naturală, obținută din fruct”.

Deși legătura dintre consumul de suc de cireșe amare și somnul de calitate este bine documentată, dr. Muchowski spune că nu se știe exact când și cât ar trebui băut. „Poți încerca să introduci o cană de suc de cireșe amare în rutina de seară și să observi dacă îți influențează calitatea somnului. Ești propriul tău experiment!”.

El adaugă: „Dacă ai un dispozitiv care monitorizează somnul – cum ar fi un Apple Watch, Oura ring sau Whoop – folosește-l pentru a vedea dacă sucul de cireșe îți îmbunătățește parametrii de somn în comparație cu nivelul tău de bază”.

„Cireașa de pe tort” a unui stil de viață echilibrat

Chiar dacă sucul de cireșe amare poate contribui la un somn mai bun, dr. Muchowski subliniază că acesta nu înlocuiește alte obiceiuri esențiale: „Deși nu e nimic rău în a experimenta cu sucul de cireșe amare, consumul acestuia nu poate înlocui alte reguli importante ale igienei somnului – precum respectarea unui program regulat, evitarea alcoolului și a cofeinei înainte de culcare și dormitul într-o cameră răcoroasă și întunecată. Dar dacă ai deja aceste obiceiuri, sucul de cireșe poate fi, la propriu, cireașa de pe tort”.